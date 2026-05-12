Las fotos de Pampita en Miami después de su separación

La modelo compartió fotos desde las playas de Miami luego del final de su relación con el polista Martín Pepa
Carolina “Pampita” Ardohain, luego de confirmar su separación del polista Martín Pepa, volvió a mostrarse activa en redes sociales junto a un grupo de amigas en Miami, al compartir distintas imágenes desde las playas y salidas nocturnas de la ciudad estadounidense, más allá de la repercusión que generó el fin de la pareja.
La ruptura se conoció días atrás y fue la propia Pampita quien explicó públicamente que la distancia entre ambos habría sido uno de los principales motivos de la decisión. Mientras ella desarrollaba gran parte de su actividad laboral en Argentina, Pepa permanecía instalado en el exterior por compromisos vinculados al polo.
Según trascendió, la modelo eligió viajar para bajar el perfil y evitar hacer declaraciones públicas sobre la separación y en sus redes sociales se mostró relajada, acompañada por amigas y disfrutando de distintos planes en Miami.
Sin embargo, alrededor de la ruptura comenzaron a circular versiones cruzadas sobre cómo habría sido el final de la relación. En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre aseguró haber hablado con personas cercanas al entorno del polista.
“Pampita y él terminaron a los corchazos”, afirmó La Torre, al citar el supuesto testimonio de allegados a Pepa, y agregó: “Él se la sacó de encima, su familia está feliz”.
La conductora también sostuvo que quien tomó la decisión definitiva habría sido el polista y que, tras la ruptura, hubo fuertes discusiones telefónicas entre ambos. Hasta el momento, ni Pampita ni Martín Pepa respondieron públicamente a esas declaraciones.
Mientras tanto, la modelo mantiene silencio sobre los detalles del final de la relación y continúa compartiendo postales de su estadía en Estados Unidos.
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