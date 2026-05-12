Las fotos de Pampita en Miami después de su separación

106439.png_nota Pampita eligió las playas de Miami para alejarse del foco mediático.

“Pampita y él terminaron a los corchazos”, afirmó La Torre, al citar el supuesto testimonio de allegados a Pepa, y agregó: “Él se la sacó de encima, su familia está feliz”.

La conductora también sostuvo que quien tomó la decisión definitiva habría sido el polista y que, tras la ruptura, hubo fuertes discusiones telefónicas entre ambos. Hasta el momento, ni Pampita ni Martín Pepa respondieron públicamente a esas declaraciones.

ec8e03de-f69c-4d90-a932-c874681ea9f3 Captura de redes sociales.

Mientras tanto, la modelo mantiene silencio sobre los detalles del final de la relación y continúa compartiendo postales de su estadía en Estados Unidos.