Marta Fort se fue de la casa de Ricardo, su padre, porque sentía sus pasos y los vecinos lo veían

La hija del recordado empresario chocolatero contó la escalofriante razón por la que dejó la casa familiar. "Escuchaba ruidos de pasos similares al sonido de las botas texanas que él solía utilizar".
Marta Fort detalló las experiencias paranormales que vivió con su padre, Ricardo, desde que falleció a fines del 2013, cuando el empresario chocolatero tenía tan solo cuarenta y cinco años. Y que esas situaciones repetidas a lo largo del tiempo, ahora la llevaron a la decisión de mudarse, para alejarse de esas "energías".
"En casa de papá había una ensalada de energías", debido a la constante circulación del equipo de producción de padre, de los famosos recordados custodios y del personal de limpieza. "Yo vi figuras de personas... Y las luces se entrecortaban", contó la hermana de Felipe, sobre algunos de los episodios vividos, en la propiedad del barrio porteño de Belgrano.
"El portero del edificio como el personal doméstico afirmaron haber visto personalmente la figura de mi padre, en los pasillos... Relaciono estos episodios con la energía de mi padre. Yo escuchaba ruidos de pasos similares al sonido de las botas texanas que él solía utilizar", compartió, Fort, en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América.
"Nunca sentí miedo, no es algo negativo. Mi hermano, Felipe, se quedó viviendo en la casa de Papá. Desde que me mudé debo haber ido dos o tres veces. No quiero ir", concluyó Marta, firme en su decisión, de estar lo más lejos posible de la cercanías del que fue su hogar familiar.
Marta apuntó contra Virginia Gallardo, su exmadrastra, con quien supo tener un cercano y amigable vínculo mientras la rubia fue "pareja" de Ricardo. “La veo como alguien que sabe con quién juntarse. Al menos, tiene buena suerte en eso, porque le pega bastante bien”, dijo la joven, cuando fue consultada por el inesperado acercamiento virtual entre la ex de su papá y Roberto García Moritán.
"La quise un montón en su momento a ella, pero ahora no tenemos relación. No la odio tampoco igual. Ella me dice de tomar un café y me lo tomo”, cerró, Fort, sobre una posibilidad de acercamiento con Gallardo.
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