Marta Fort se fue de la casa de Ricardo, su padre, porque sentía sus pasos y los vecinos lo veían

MARTA CONTRA VIRGINIA GALLARDO

Marta apuntó contra Virginia Gallardo, su exmadrastra, con quien supo tener un cercano y amigable vínculo mientras la rubia fue "pareja" de Ricardo. “La veo como alguien que sabe con quién juntarse. Al menos, tiene buena suerte en eso, porque le pega bastante bien”, dijo la joven, cuando fue consultada por el inesperado acercamiento virtual entre la ex de su papá y Roberto García Moritán.

Marta Fort, nota Ricardo y Virginia Gallardo fueron pareja, por lo menos en la exposición pública.

"La quise un montón en su momento a ella, pero ahora no tenemos relación. No la odio tampoco igual. Ella me dice de tomar un café y me lo tomo”, cerró, Fort, sobre una posibilidad de acercamiento con Gallardo.