Conocé quiénes son los artistas convocados para cantarle al Papa, en su visita a la Argentina

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos! Dios regalándome una nueva bendición!! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al Papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján!", compartió, Luciano, en voz alta.

“Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando hace un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en este encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, dijo, por parte, Merlo.

Quien falta que se confirme es Abel Pintos, quien estaría convocado para ser parte de la celebración religiosa en el Cottolengo Don Orione en Claypole. “Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad. Todavía estamos esperando una mayor cantidad de detalles. Hay mucho rumor y muchas cosas que se dicen que no tengo idea hasta dónde serán ciertas. Nuestra postura es esperar y respetar los procesos de quienes llevan adelante la organización”, compartió.