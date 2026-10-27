Conocé quiénes son los artistas convocados para cantarle al Papa, en su visita a la Argentina

Hay tres artistas nacionales que serán partes de las celebraciones religiosas que se darán en distintos puntos del país. Y un cuarto, por confirmarse.
El Papá León XIV confirmó su presencia en el país, después de atravesar un preocupante diagnóstico y una operación para extirparle un tumor. Y el represente de Dios en la tierra tiene programado aterrizar en Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. El sumo pontífice permanecerá cuatro días en el país, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11; con encuentros programados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, respectivamente.
Si bien León XIV llegará a tierra nacional el segundo domingo del mes que viene, su primer encuentro con los fieles será al día siguiente con una seguidilla de actividades que comenzará con una visita al Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole y llevará a cabo una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ese mismo día a las 11:30hs, en horas cercanas al mediodía.
La rutina de León en el país, continuará el próximo martes 10 viajará a la provincia de Córdoba para dar una misa a las 10hs. en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo. Durante su último día, visitará la cárcel de Devoto y realizará la misa de cierre en la Basílica de Luján.
Y, durante sus distintas presentaciones, será homenajeado por los artistas musicales más destacados de nuestra cultura local. Fue Luciano Pereyra uno de los primeros en confirmar que le cantará al sacerdote, mientras ofrecía uno de sus últimos recitales. Luego, fue Nahuel Pennisi, quien expresó toda su emoción al confirmar su participación en el encuentro de jóvenes, programado para el día 10. Y, el último en hacerlo pública la noticia de su participación, fue el joven Valentino Merlo, quien también será parte del evento religioso, previsto en el Monumento a los españoles, con una versión propia de Zona de promesas.
“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos! Dios regalándome una nueva bendición!! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al Papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján!", compartió, Luciano, en voz alta.
“Al fin puedo contarles esta noticia que me tenía tan emocionado y me venía guardando hace un tiempo. Me acaban de confirmar que voy a estar presente en este encuentro de jóvenes en la llegada del Papa a nuestro país. La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, dijo, por parte, Merlo.
Quien falta que se confirme es Abel Pintos, quien estaría convocado para ser parte de la celebración religiosa en el Cottolengo Don Orione en Claypole. “Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad. Todavía estamos esperando una mayor cantidad de detalles. Hay mucho rumor y muchas cosas que se dicen que no tengo idea hasta dónde serán ciertas. Nuestra postura es esperar y respetar los procesos de quienes llevan adelante la organización”, compartió.
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