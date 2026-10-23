Por su parte, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el pontífice no participará del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, que se desarrollará en Asís para conmemorar los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II.

En el comunicado, el Vaticano precisó que, “para continuar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre, el Papa León XIV no estará presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto, para el encuentro ‘Paz desarmada y desarmante’, que conmemora el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II”.

Aunque no estará presente, León XIV enviará un mensaje a los organizadores, representantes religiosos e invitados que participarán de la actividad. El objetivo será transmitir su cercanía y reafirmar la importancia del diálogo entre las distintas confesiones.

“El Papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, convencido de que el ‘espíritu de Asís’, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”, agregó la Santa Sede.