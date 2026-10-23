Tras una cirugía torácica, los médicos desaconsejaron que viaje en helicóptero el próximo 27 de octubre.
El Papa León XIV suspendió su viaje a Asís, previsto para el próximo 27 de octubre, luego de que los médicos que supervisan su recuperación recomendaran evitar el traslado en helicóptero. La decisión se tomó como medida preventiva, debido al escaso tiempo transcurrido desde la cirugía torácica a la que fue sometido.
Según un informe difundido por la Santa Sede y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el pontífice se realizó una radiografía de tórax para controlar su evolución después de la intervención.
“Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, señalaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, responsables del seguimiento médico.
Sin embargo, los profesionales consideraron que todavía era pronto para que el Papa realizara el vuelo previsto. En el documento explicaron: “Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”.
Por su parte, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el pontífice no participará del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, que se desarrollará en Asís para conmemorar los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II.
En el comunicado, el Vaticano precisó que, “para continuar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre, el Papa León XIV no estará presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto, para el encuentro ‘Paz desarmada y desarmante’, que conmemora el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II”.
Aunque no estará presente, León XIV enviará un mensaje a los organizadores, representantes religiosos e invitados que participarán de la actividad. El objetivo será transmitir su cercanía y reafirmar la importancia del diálogo entre las distintas confesiones.
“El Papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, convencido de que el ‘espíritu de Asís’, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”, agregó la Santa Sede.