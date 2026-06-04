Lenovo impulsa con IA las operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como Socio Tecnológico Oficial de FIFA, Lenovo desplegará servidores en el Centro Internacional de Transmisión (International Broadcast Center) en Dallas, Texas, para proporcionar la capacidad informática, los dispositivos y las soluciones impulsadas por IA necesarias para llevar cada instante de cada partido a audiencias de todo el mundo y respaldar la operación de transmisión más amplia en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Más de 17.000 dispositivos Lenovo y Motorola, junto con más de 200 ingenieros desplegados en sedes y centros de entrenamiento de las selecciones, contribuirán a garantizar una ejecución profesional del torneo.

Las soluciones tecnológicas de Lenovo han reducido significativamente la latencia dentro de la infraestructura IPTV del evento, logrando retrasos inferiores a cinco segundos, lo que permite acceso casi en tiempo real a la acción de los partidos y experiencias de visualización más sincronizadas. Los servidores Lenovo ThinkSystem SR635 V3 ayudarán a gestionar enormes volúmenes de video en vivo provenientes de estadios de toda Norteamérica y potenciarán la señal IPTV de FIFA mediante la captura, procesamiento y distribución de todo el contenido de los encuentros casi en tiempo real, a través de diez canales y más de 1.000 pantallas distribuidas en las instalaciones de FIFA. Aficionados, medios de comunicación, invitados VIP y oficiales podrán acceder rápidamente a cualquier partido desde cualquier punto del ecosistema del torneo, desde zonas de aficionados hasta tribunas de prensa.

Un centro neurálgico de IA para el mayor evento deportivo del mundo

Más allá de la transmisión, la tecnología de Lenovo estará desplegada en el Centro de Comando Tecnológico de FIFA en Miami y en el Centro de Operaciones del Torneo durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este centro funciona como el “control de misión” del torneo, donde toda la tecnología que impulsa los partidos es monitoreada y gestionada casi en tiempo real por ingenieros especializados y responsables de FIFA. Gracias a las soluciones empresariales de Lenovo, estos centros permitirán a los organizadores observar rápidamente y, de ser necesario, resolver cuestiones operativas en toda la infraestructura del campeonato.

“La infraestructura de IA de Lenovo está redefiniendo la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA, ofreciendo momentos destacados casi en tiempo real, vistas desde múltiples ángulos e información estratégica a una escala global sin precedentes”, afirmó Ashley Gorakhpurwalla, presidente de Infrastructure Solutions en Lenovo. Y agregó: “Junto con FIFA, estamos ejecutando inteligencia artificial bajo las condiciones más exigentes del mundo, resolviendo desafíos de latencia y acercando a miles de millones de aficionados a la acción como nunca antes, estableciendo un nuevo estándar para el deporte en vivo”.

“La Copa Mundial de la FIFA es uno de los eventos deportivos más grandes y complejos del mundo”, señaló Nacho Fresco, director de Tecnología de FIFA. “Con esta edición destinada a convertirse en la más grande de la historia, ofrecer una eficiencia operativa excepcional y tecnología de vanguardia es fundamental. Lenovo es un socio clave para ayudarnos a cumplir con los estrictos requisitos de baja latencia esenciales para los entornos de producción en vivo”, concluyó.

Impulsando el escenario más grande del mundo

Desde la compañía, indicaron que "la Copa Mundial de la FIFA 2026 demuestra los avances reales en inteligencia artificial que Lenovo está haciendo posibles. Lenovo gestionará complejos entornos de computación perimetral (edge computing) locales, reduciendo significativamente la latencia en situaciones donde las soluciones exclusivamente basadas en la nube no lograban cumplir con los requisitos de transmisión".

Durante el torneo, las tecnologías impulsadas por servidores Lenovo ThinkSystem, diseñados para entornos críticos de alta densidad que requieren enormes capacidades de procesamiento y rendimiento operativo casi en tiempo real, respaldan:

Monitoreo casi en tiempo real de los sistemas tecnológicos de los estadios y del torneo.

Transmisión en vivo, streaming y distribución IPTV.

Detección rápida de incidentes y resolución de problemas para minimizar interrupciones y tiempos de inactividad.

Mejorando la experiencia de los aficionados con información en tiempo real y mayor transparencia

Lenovo indicó que está haciendo posible una experiencia de visualización más inmersiva y comprensible gracias a innovaciones impulsadas por inteligencia artificial. Los avatares tridimensionales de jugadores, habilitados por IA, ofrecen visualizaciones más claras y en tiempo real de decisiones complejas, como las posiciones adelantadas. Construidos mediante inteligencia artificial generativa avanzada y datos reales de los futbolistas, estos avatares están diseñados para ayudar a los aficionados a comprender mejor el juego mientras ocurre. Además, estos avatares servirán como una herramienta de apoyo adicional para los árbitros de FIFA en la toma de decisiones relacionadas con el fuera de juego durante los partidos. Para mejorar la experiencia en las sedes distribuidas en tres países, Lenovo implementará soluciones orientadas a aumentar la seguridad, la eficiencia y la interacción:

Sistemas de navegación impulsados por IA que reducen la congestión y mejoran la circulación dentro de los recintos.

“Vistas del árbitro” estabilizadas mediante IA, que ofrecen perspectivas en primera persona con hasta un 50% menos de distorsión por movimiento.

Experiencias digitales inmersivas y holográficas que crean nuevas formas de interacción para los aficionados.

Igualando las condiciones del juego mediante un fútbol más inteligente para todos

Lenovo destacó que "continúa transformando la industria deportiva y mantiene su compromiso con la democratización del fútbol a través de su visión `Smarter AI for All` (IA más inteligente para todos). Con la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lenovo desplegará la plataforma FIFA AI Pro, un asistente de conocimiento de próxima generación impulsado por inteligencia artificial que proporcionará información táctica a entrenadores, jugadores y analistas. Construida utilizando la plataforma Lenovo AI Factory, esta solución estará disponible para las 48 selecciones participantes del torneo, democratizando el acceso a análisis de nivel élite y contribuyendo a equilibrar la competitividad entre los equipos".

Llevar el torneo a casa con colecciones de edición especial

Para los aficionados, Lenovo ofrecerá una forma única de expresar su pasión por el fútbol mediante una colección de dispositivos FIFA Edición Especial en sus líneas comerciales, de consumo y gaming. La colección, que contará con diseño y empaques exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ incluirá:

Motorola razr FIFA World Cup 26th Edition, ThinkPad X9-14 Gen 1, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 y Gen 14, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, 11), Idea Tab, Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10). Estos modelos de edición limitada permitirán a los aficionados conservar un recuerdo del mayor evento deportivo del mundo mucho después del pitazo final. La magnitud y complejidad de estas operaciones reflejan la inversión más amplia de Lenovo en tecnología deportiva. En marzo, la compañía lanzó una división especializada en deportes destinada a respaldar organizaciones que operan entornos globales, en vivo y de misión crítica. Al integrar infraestructura de IA, computación perimetral, dispositivos y servicios en un modelo unificado, Lenovo permite a las organizaciones deportivas pasar de sistemas fragmentados a un control operativo integral y en tiempo real.