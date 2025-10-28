Marley volvió al quirófano y contó cómo fue la operación de la vista

En sus redes sociales, Marley compartió imágenes del proceso con su característico humor. Se lo vio con un parche en el ojo y bromeó: “Parezco un pirata, pero del ojo izquierdo ya veo perfecto. Ahora vamos por el derecho”. El conductor aclaró que no se trató de una cirugía de urgencia, sino de una intervención programada, para evitar preocupaciones entre sus seguidores.

“Algunos portales pusieron que era una operación urgente y mi vieja me llamó asustada. Nada que ver, era algo previsto”, explicó en tono distendido.

Ya en el consultorio junto al doctor Kaufer, Marley celebró los resultados: “Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy más tranquilo. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles”, contó visiblemente aliviado. Fiel a su estilo, remató entre risas: “Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado”.

Qué implica este tipo de cirugía

La cirugía de cataratas con lentes multifocales es un procedimiento rápido y ambulatorio. Se reemplaza el cristalino opaco del ojo por un implante intraocular flexible, lo que permite una visión clara tanto de cerca como de lejos. Este avance reduce la necesidad de usar anteojos después de la operación y mejora notablemente la calidad de vida.

En el caso de Marley, la segunda intervención completó el tratamiento iniciado días atrás. Ahora, el conductor disfruta de una vista renovada y de una recuperación favorable, mientras continúa compartiendo con su público cada paso de su proceso con el humor que lo caracteriza.