Marley volvió al quirófano y contó cómo fue la operación de la vista

El conductor de Por el Mundo se sometió a la segunda parte de una cirugía ocular para tratar las cataratas. En redes, explicó el procedimiento y despejó rumores sobre su salud.
El conductor Marley, una de las figuras más queridas de la televisión argentina, pasó nuevamente por el quirófano para completar la operación ocular que había iniciado la semana anterior. La intervención, realizada por el doctor Robert Kaufer, consistió en la colocación de un lente multifocal intraocular, un procedimiento habitual para tratar las cataratas y mejorar la visión a diferentes distancias.
En sus redes sociales, Marley compartió imágenes del proceso con su característico humor. Se lo vio con un parche en el ojo y bromeó: “Parezco un pirata, pero del ojo izquierdo ya veo perfecto. Ahora vamos por el derecho”. El conductor aclaró que no se trató de una cirugía de urgencia, sino de una intervención programada, para evitar preocupaciones entre sus seguidores.
“Algunos portales pusieron que era una operación urgente y mi vieja me llamó asustada. Nada que ver, era algo previsto”, explicó en tono distendido.
Ya en el consultorio junto al doctor Kaufer, Marley celebró los resultados: “Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy más tranquilo. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles”, contó visiblemente aliviado. Fiel a su estilo, remató entre risas: “Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado”.
La cirugía de cataratas con lentes multifocales es un procedimiento rápido y ambulatorio. Se reemplaza el cristalino opaco del ojo por un implante intraocular flexible, lo que permite una visión clara tanto de cerca como de lejos. Este avance reduce la necesidad de usar anteojos después de la operación y mejora notablemente la calidad de vida.
En el caso de Marley, la segunda intervención completó el tratamiento iniciado días atrás. Ahora, el conductor disfruta de una vista renovada y de una recuperación favorable, mientras continúa compartiendo con su público cada paso de su proceso con el humor que lo caracteriza.
