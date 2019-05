En Involucrados, por América, le hicieron un móvil para hablar del tema pero la cosa terminó derivando en una pelea con Sol Pérez quien lo acusó de haberla acosado.

"Yo ya conté que en Combate sufrí acoso y él salió a hacerse cargo de la acusación. Otra chica, llamada Estefanía Berardi, también dijo que vivió la misma situación. El (por Cristian U) dijo "ella le daba besos a todo el mundo. Y no le daba besos a nadie y, por más que bese a todo el mundo, si yo no le quiero dar un beso a una persona, no se lo doy".

Cristian U no se quedó callado: "No hables de mí, Sol. Dijiste que lo ibas a llevar a la Justicia y no lo hiciste".

Sol dijo que no fue a la Justicia porque "no tiene tiempo" por sus múltiples trabajos. Cristian no la dejó pasar y cerró más que enojado: "Si no lo hacés es porque no tenés nada, dejen de agarrarse de estas cosas que son tan frágiles para las minas"