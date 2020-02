Cruce de frases picantes entre Ángel De Brito y Jorge Rial

El intruso se limitó a señalar una realidad: que lo que hacen las panelistas de De Brito es algo más parecido a una reunión de vecinas que al periodismo pero a jurado del Bailando no le gustó

Los periodistas emblemáticos del mundo de la farándula, Angel De Brito y Jorge Rial se sacaron chispas. Todo empezó cuando el conductor de Intrusos (América), que retoma su trabajo el lunes, comentó que "las angelitas no hacen periodismo". Y como era de esperar el conductor de Los Angeles de la Mañana (El Trece) replicó con mucho veneno ayer en su envío: "Rial va a festejar solo los 20 años de Intrusos. Ya se bajó Viviana Canosa y Luis Ventura no quiere saber nada. Marcela Coronel trabaja en Hay que Ver (Canal 9), con Listorti. Vos, Marina Calabró, vas a tener tu programa y no podés. Encima te lo llevás a Tartu. ¿Quién festeja? Que vuelva Angie Balbiani para los 20 años", dijo irónico aludiendo a quien no le renovaron contrato días pasado tras tres años en Intrusos.