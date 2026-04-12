Belén Francese se quebró al hablar del caso de Ángel López y pidió la pena de muerte

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“Cada vez mueren más niños indefensos y no hay una ley… Yo creo que si ponen una pena de muerte, tal vez, estos degenerados, inmundos, aberrantes, cuando ven eso, lo piensan un poquito más”, propuso Belén. Su planteo fue rechazado por los otros invitados en la mesa: el actor Baby Etchecopar y los periodistas Reynaldo Sietecase y Mariana Brey.

El caso al que hizo referencia Belén es el de Ángel López, el niño de cuatro años que sufrió un paro cardiorrespiratorio en la vivienda donde residía con su madre. Luego de permanecer internado durante 48 horas, el pequeño falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Según el informe preliminar de la autopsia, presentaba lesiones recientes en la zona cerebral. Aunque la causa exacta de la muerte aún no fue determinada, la investigación avanza bajo la hipótesis de un posible homicidio, tal como indicaron los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones.

La versión de la madre de Ángel López

Mariela Altamirano, la progenitora del niño, dialogó días atrás con el medio ADNsur y aseguró que “no mató” a su hijo: “Es más, lo protegí y lo busqué”.

“Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos de las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces, lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”, explicó.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, describió.

La mujer relató que salieron a la calle gritando con Ángel en brazos, pero cuando llegaron al hospital le informaron que “tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”. “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo”, manifestó.