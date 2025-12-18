¿Cuáles son los famosos convocados para Gran Hermano, generación dorada?

"Una de las primeras personas que está convocada y que está muy avanzada es Kennys Palacios, el peluquero, maquillador, amigo de Wanda Nara", contó Yanina Latorre, desde su programa SQP, en las tardes noches de América.

"Segundo confirmado. Alex Caniggia". Y agregó: "Para mí es un chico reality", planteó la conductora, al aire, sobre la puntual participación que tendrá el hermano de Charlotte, en la nueva versión del programa en la que los participantes -que podrían superar los 22 habituales- estará divida entre anónimos y famosos.

"Tercera persona que está tratando de entrar y avanzó bastante, fue aprobada, la llamaron, mujer. Es una mujer reality, salió de un reality, es quilombera, muy quilombera: Samanta Farjat", agregó Latorre, sobre un nombre que hace mucho no aparece en los medios de comunicación pero que es quedó en la memoria de todos, por el famoso episodio del jarrón de Guillermo Coppola.

MISTERIO INSTALADO SOBRE ALGUNOS POSIBLES PARTICIPANTES

En las últimas horas, mientras la producción del formato de Telefe avanza con las negociaciones de sus nuevos integrantes, se conoció también que Andrea Del Boca -histórica referente del mundo de las novelas- fue "tentada" para sumarse al programa que debuta en febrero. De concretarse, sería la vuelta de la actriz a la tele después de que la justicia dictaminó su absolución en el juicio por la financiación estatal para hacer la novela Mamá Corazón, que nunca llegó a verse en pantalla.

Y, por otro lado, se supo que Morena Rial -apresada en el penal de Magdalena hace casi 2 meses- presentó su casting para ser parte del reality show. Vale aclarar que la ex influencer lo hizo antes de ser detenida, cuando se habló de que ya se podía enviar el material para postularse a través de la convocatoria por la página web del canal.