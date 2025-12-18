La triste confesión de Malena Guinzburg: "Me maltraté demasiado mendigando amor"

"El amor era una mierda. Era dolor. Era pasarlo mal. Era necesidad. Porque yo tenía una necesidad tan grande de que me amasen que iba mendigando migajas de cariño. Así me veo a la distancia y pienso: ‘Uy, Male… ¡Qué poquito te querías!", reflexionó Malena, en voz alta, durante una entrevista para Infobae.

“Me he maltratado mucho en y por el amor”, revela. “Me decías ‘hola’ y yo ya estaba viendo dónde pasábamos navidad juntos. Porque sí, ser correspondida era una gran obsesión para mí”, se sinceró, Guinzburg, con una mirada introspectiva, que la lleva a una parte, entendible, muy dolorosa de su vida.

“Andrea del Boca nos cagó la vida...”, aseguró la conductora, en referencia Celeste siempre Celeste, la novela que protagonizó la actriz en 1993. “Cuando ella mirando a cámara decía: ‘Somos ángeles de un ala’. Y eso significaba que solo abrazándose a otro se podía volar. Y entonces crecí creyendo esa premisa en un mundo en el que las heroínas esperaban el beso de un príncipe salvador. Hoy aplaudo a las chicas que eligen y disfrutan de estar solas. Yo no. A mí me urgía ‘un alguien’”.

MALENA A CORAZÓN ABIERTO

"Aun así, y si hay algo que le agradezco a aquella Malena que sufría tanto, es no haberme quedado con cualquiera por esa necesidad”, destacó Malena, sobre la importancia de sus decisiones personales. "Aun así, y si hay algo que le agradezco a aquella Malena que sufría tanto, es no haberme quedado con cualquiera por esa necesidad”. Como, por ejemplo, “el del olor a pata o el músico hambriento que al cierre de su show en un antro del Abasto me hizo robar de una heladera un pedazo de vacío y guardarlo en mi cartera, o alguno de los casados”, recordó, la showman.

Malena Guinzburg, nota Malena con su actual pareja, Adrián Montesoro.

"Con uno de ellos mantuve una relación de dos años. Y pasé por todas las etapas: la de ‘canchera’, la del verso de ‘con mi mujer estamos mal’, la del ‘sufrir’ y por la del ‘mejor que no me gusta tanto porque se instalaría de una’. ¡Por todas!”, rememoró, Malena. “Es que era muy joven… Hoy tengo otra conciencia de la sororidad. No digo que las amantes sean las responsables, no. Pero hay algo energéticamente feo en todo eso”.