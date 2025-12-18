"Nunca más": Gabriela Sabatini le puso punto final a la relación con su familia

La extenista habría decidido cortar todo vínculo con su hermano Ova Sabatini y su cuñada Catherine Fulop, tras años de distanciamiento y versiones cruzadas sobre el conflicto.
El vínculo entre Gabriela Sabatini y su familia atraviesa su momento más delicado y, según trascendió en medios televisivos, la ex deportista habría tomado una decisión que cerraría cualquier posibilidad de reconciliación. La información indica que no mantendría más contacto con su hermano Ova Sabatini ni con su esposa Catherine Fulop, salvo una excepción puntual.
La versión se conoció en el programa A la Tarde, emitido por América TV, donde el periodista Daniel Fava explicó que el enojo de Gabriela se habría profundizado luego de una entrevista pública brindada por Ova y Fulop. A partir de ese hecho, la extenista habría considerado que el vínculo ya no tenía retorno.
Según lo informado, la única persona con la que Gabriela mantendría un lazo abierto es su sobrina, con quien no descartaría retomar el diálogo en el futuro. El resto de la familia, en cambio, quedaría fuera de su vida personal.
Las diferencias entre los hermanos no son nuevas. Desde hace años circulan versiones sobre un fuerte desacuerdo económico vinculado a la división de bienes tras el fallecimiento de Beatriz Garófalo, madre de ambos, ocurrido en 2021. Ninguna de las partes confirmó públicamente ese motivo.
El distanciamiento quedó en evidencia cuando Gabriela no asistió al casamiento de su sobrina Oriana Sabatini, un hecho que en su momento llamó la atención por la ausencia de la extenista en un evento familiar de alto perfil.
Consultado por el programa, Ova Sabatini optó por no profundizar. “Son temas muy personales de los que prefiero no hablar”, respondió, sin desmentir ni confirmar la versión difundida.
