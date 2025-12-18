"Nunca más": Gabriela Sabatini le puso punto final a la relación con su familia

catherine-fulop-y-ova-sabatinijpg El vínculo entre Gabriela Sabatini, su hermano Ova y Catherine Fulop atraviesa su momento más distante.

La versión se conoció en el programa A la Tarde, emitido por América TV, donde el periodista Daniel Fava explicó que el enojo de Gabriela se habría profundizado luego de una entrevista pública brindada por Ova y Fulop. A partir de ese hecho, la extenista habría considerado que el vínculo ya no tenía retorno.

Según lo informado, la única persona con la que Gabriela mantendría un lazo abierto es su sobrina, con quien no descartaría retomar el diálogo en el futuro. El resto de la familia, en cambio, quedaría fuera de su vida personal.

1721290-36424165-2560-1440 La distancia entre Gabriela Sabatini y su familia quedó expuesta en los últimos meses.

Un conflicto que viene de antes

Las diferencias entre los hermanos no son nuevas. Desde hace años circulan versiones sobre un fuerte desacuerdo económico vinculado a la división de bienes tras el fallecimiento de Beatriz Garófalo, madre de ambos, ocurrido en 2021. Ninguna de las partes confirmó públicamente ese motivo.

El distanciamiento quedó en evidencia cuando Gabriela no asistió al casamiento de su sobrina Oriana Sabatini, un hecho que en su momento llamó la atención por la ausencia de la extenista en un evento familiar de alto perfil.

Consultado por el programa, Ova Sabatini optó por no profundizar. “Son temas muy personales de los que prefiero no hablar”, respondió, sin desmentir ni confirmar la versión difundida.