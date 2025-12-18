Qué dijo Fabián Mazzei del llanto de Araceli González, su mujer, en el programa de Mirtha Legrand

“Yo sé por qué lloró, pero tampoco lo puedo decir por qué lloró, porque si no, se hace una bola más grande. El que quiere pensar eso, puede pensar eso. El que es inteligente, puede pensar otra cosa. En algún momento va a decir algo porque no la pasó bien. Y despacito o no, se va saber lo que quiera que se sepa ella”, dijo Fabián, en diálogo con Intrusos en el espectáculo, por América.

“Me gusta verla bien, cómo se ríe, cómo es ella. Yo la admiro, ¿qué querés que diga?”. Eso es de alguien de muy mala leche, que cuando vos sos tan mala leche, se te ve en la cara porque te vas poniendo viejo o feo. Eso es de mala leche”, expresó Mazzei, en referencia a las versiones que hablan de una posible estrategia de prensa de Araceli, a fin de reinstalar su imagen con las ansias de probar suerte en la conducción de un posible programa.

"No sé si va a conducir, si va a actuar. Sí, sé que la llamaron para dos programas, pero no porque pasó esto. Entonces, es como que siempre el bichito ese está”, aclaró el actor, en plena etapa de ensayos de Los 39 escalones, la obra de teatro que debutará en enero, en el centro porteño.

LA POLÉMICA POR EL LLANTO

"Yo no me voy a tirar con la producción de Mirta. Yo sé cómo es las reglas de televisión. Ella lo pidió, no se lo dieron y bueno, está bien, ella sabrá, pero yo sé que es así. Aparte, creo que no sé si fue la medición más alta que tuvo, así que le vino bárbaro”, expresó Mazzei.

Y, por su parte, horas atrás, la propia Araceli aseguró: "conté que pedí que cortaran el llanto. La verdad es que el llanto no tiene que ver con mis relaciones anteriores. Tiene que ver, primero, con que es fin de año y nos pega a todos. Segundo, porque no dormí dos noches, pero tiene que ver porque estoy lanzando un producto, porque en la vida pasan cosas y no tiene nada que ver con el medio, ni con tu carrera, ni con la historia pasada”.