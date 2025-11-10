Llega al cine "La Dicha en Movimiento"

Una historia de amor en los incipientes 80's es la excusa perfecta retratar la historia de la grabación de uno de los discos más importantes del rock argentino.
Mientras el país atravesaba la histórica transición del regreso de la democracia -en plenos años 80-, en tan solo un fin de semana, durante veintinueve horas y media, en los Estudios Panda de la Ciudad de Buenos Aires y producido íntegramente por Charly García, se grabó uno de los discos más trascendentes del Rock Nacional,
El próximo jueves 20 de noviembre se estrenará en los cines la película “La Dicha en Movimiento”, -nombre que recibió el legendario primer álbum de Los Twist- y que retratará una época de gran efervescencia cultural, donde la música acompañó reflejó el ímpetu juvenil después de tanta opresión y el renacer de libertad.
Dirigida por Maximiliano Gutiérrez -responsable de las películas "Cancelado" (2023), "La panelista" (2021) y teleserie "Fecuencia 04" (2004)- el filme está protagonizado por el youtuber Kevsho -luego de su actuación en la serie "Cromañón"-, Ornella D'Elia, Julián Cerati ("Freeks", "Un león en el bosque"), Sofía Morandi (Porno y helado) y Guido Pennelli y además, contará con las participaciones de Romina Richi, Ronnie Arias, Campi, Lalo Mir y el propio Pipo Cipolatti.
Ambientada en 1983, la película cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran en la grabación de ese primer álbum de Los Twist, Mario (Kevsho) es un joven "que queda flechado" por Ana (Ornella D'Elía) -una joven del entorno de la banda- se cuela por accidente en la legendaria grabación del disco.
