Llega al cine "La Dicha en Movimiento"

Embed

El próximo jueves 20 de noviembre se estrenará en los cines la película “La Dicha en Movimiento”, -nombre que recibió el legendario primer álbum de Los Twist- y que retratará una época de gran efervescencia cultural, donde la música acompañó reflejó el ímpetu juvenil después de tanta opresión y el renacer de libertad.

Los_Twist_por_Cherniavsky (1) Formación de Los Twist en "La Dicha en Movimiento": Pipo Cipolatti, Gonzo Palacios, Fabiana Cantilo, Polo Corbella, Daniel Melingo y Eduardo Cano.

Dirigida por Maximiliano Gutiérrez -responsable de las películas "Cancelado" (2023), "La panelista" (2021) y teleserie "Fecuencia 04" (2004)- el filme está protagonizado por el youtuber Kevsho -luego de su actuación en la serie "Cromañón"-, Ornella D'Elia, Julián Cerati ("Freeks", "Un león en el bosque"), Sofía Morandi (Porno y helado) y Guido Pennelli y además, contará con las participaciones de Romina Richi, Ronnie Arias, Campi, Lalo Mir y el propio Pipo Cipolatti.

Embed

Ambientada en 1983, la película cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran en la grabación de ese primer álbum de Los Twist, Mario (Kevsho) es un joven "que queda flechado" por Ana (Ornella D'Elía) -una joven del entorno de la banda- se cuela por accidente en la legendaria grabación del disco.