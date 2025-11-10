Cuánto midió el debut de Moria Casán como conductora de las mañanas de El trece

Porque a Moria, con una propuesta de magazine que la tiene como protagonista, la acompañó el buen rating. El ciclo comenzó con una base de 1,9 puntos para trepar a los 3,2 puntos, aunque tuvo momentos del vivo en que la medición fue aún más alta. En competencia directa con Georgina Barbarossa y su A la barbarossa, Casán arrancó "pisando fuerte".

Moria se ubicó, entonces, en el segundo lugar de audiencia de lo más visto de este lunes 10 de noviembre, pero bien cerca de A la Barbarossa -periodístico instalado durante el largo del año-, que lideró la mañana con 4 puntos y siguió conservando su "podio" de líder en la segunda mañana de la tevé abierta.

Casán, por su parte y para diferencia del contenido de Barbarossa, aclaró que su intención en tocar temas 'light' para la mañana que ya viene cargada de actualidad. "Para tocar policiales está el noticiero. Yo no digo banalizar nada, pero sí hacer otras cosas más livianas para entretener a la gente".

MORIA Y GEORGINA: CRONOLOGÍA DE UNA RIVALIDAD DE AÑOS

El origen de la disputa se sitúa en una confidencia de Georgina. Porque Moria habría hecho pública sobre su esposo, Miguel “El Vasco” Lecuna, quien falleció en noviembre de 2011 durante un asalto. La conductora sostuvo en reiteradas ocasiones que la actriz y vedette habló de las adicciones de su marido, tanto en vida como después de su muerte, lo que para ella constituyó una falta imperdonable.

“No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y también después cuando murió. Meterse con Vasco con una persona en vida y después de muerta, no, no. Eso para mí es el límite. No existe posibilidad alguna de recomponer el vínculo", aseguró, Barbarossa, súper tajante, algunos meses atrás.