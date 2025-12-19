Christian Sancho contó por qué su entrevista con Mario Pergolini nunca salió al aire

Embed - Sancho y Muriega dispararon contra la producción de Pergolini - Las Mañanas con Andino

Sancho explicó que la entrevista se había grabado con la expectativa de difusión inmediata, pero desde el inicio hubo señales que hicieron dudar a su pareja: “Celes me dijo que parecía un ensayo y que no iba a salir. Yo confié porque me aseguraron otra cosa, y terminé con un recuerdo muy malo de la producción”, agregó.

El llamado de disculpas

Tras la repercusión mediática, la producción se comunicó con ellos para pedir disculpas. “Me llamaron y dijeron que somos bichos de televisión y que la nota se reprogramaría para más adelante. Prometieron que se emitiría el lunes 22 de diciembre, aunque solo algunos fragmentos”, contó el actor.

Sancho reflexionó sobre la importancia de poner límites en la televisión: “Cuando te dicen que es un ensayo, uno puede elegir si va o no. No está bien que te mientan, porque termina generando desconfianza y hace que uno se sienta usado”.

celeste-muriega-y-christian-sanchojpg Christian Sancho contó que la nota junto a Celeste Muriega fue pospuesta y que la producción de Mario Pergolini reconoció el error.

Por su parte, Celeste Muriega coincidió en que la experiencia endurece la visión sobre los medios: “La falta de credibilidad te hace desconfiar. Pero ahora decidimos darles el beneficio de la duda y creer que finalmente la nota saldrá”, aseguró.

El actor también hizo una distinción entre la conducta del conductor y la de la producción: “Tengo una gran admiración por Mario Pergolini. Fue generoso y humilde, vino al camarín, nos saludó y nos dio un abrazo. Lo que pasó fue un problema de la producción, no de él”, explicó.

Finalmente, Sancho reflexionó sobre la televisión en general: “Es un medio que comunica muy bien cuando quiere y también miente muy bien. Por eso uno aprende a poner límites y a confiar solo en lo que le dicen con honestidad”, cerró, dejando en claro que la experiencia, aunque negativa, le dejó enseñanzas sobre cómo manejarse en el medio.