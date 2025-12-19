Christian Sancho contó por qué su entrevista con Mario Pergolini nunca salió al aire

Tras grabar una entrevista para Otro día perdido, Christian Sancho y Celeste Muriega se encontraron con que nunca salió al aire. Finalmente se emitiría el 22 de diciembre.
El actor Christian Sancho contó que se sintió engañado por la producción de Mario Pergolini tras grabar una entrevista junto a Celeste Muriega (su mujer) que nunca salió al aire. “Cuando terminé la nota con Celes, me dijeron que saldría el 14 de agosto, pero con el correr de los días vimos que no pasó nada. Me sentí estúpido por confiar en lo que me prometieron”, relató en su ciclo Estás a tiempo, del Stream Room de la TV Pública.
Sancho explicó que la entrevista se había grabado con la expectativa de difusión inmediata, pero desde el inicio hubo señales que hicieron dudar a su pareja: “Celes me dijo que parecía un ensayo y que no iba a salir. Yo confié porque me aseguraron otra cosa, y terminé con un recuerdo muy malo de la producción”, agregó.
Tras la repercusión mediática, la producción se comunicó con ellos para pedir disculpas. “Me llamaron y dijeron que somos bichos de televisión y que la nota se reprogramaría para más adelante. Prometieron que se emitiría el lunes 22 de diciembre, aunque solo algunos fragmentos”, contó el actor.
Sancho reflexionó sobre la importancia de poner límites en la televisión: “Cuando te dicen que es un ensayo, uno puede elegir si va o no. No está bien que te mientan, porque termina generando desconfianza y hace que uno se sienta usado”.
Por su parte, Celeste Muriega coincidió en que la experiencia endurece la visión sobre los medios: “La falta de credibilidad te hace desconfiar. Pero ahora decidimos darles el beneficio de la duda y creer que finalmente la nota saldrá”, aseguró.
El actor también hizo una distinción entre la conducta del conductor y la de la producción: “Tengo una gran admiración por Mario Pergolini. Fue generoso y humilde, vino al camarín, nos saludó y nos dio un abrazo. Lo que pasó fue un problema de la producción, no de él”, explicó.
Finalmente, Sancho reflexionó sobre la televisión en general: “Es un medio que comunica muy bien cuando quiere y también miente muy bien. Por eso uno aprende a poner límites y a confiar solo en lo que le dicen con honestidad”, cerró, dejando en claro que la experiencia, aunque negativa, le dejó enseñanzas sobre cómo manejarse en el medio.
comentar