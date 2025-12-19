Marcelo Polino cuida su seguridad tras el conflicto con Evelyn Von Brocke

La divulgación de información falsa llevó a Marcelo Polino a tomar medidas drásticas en su vida privada. Preocupación y prevención.
Marcelo Polino habló tras la asamblea de APTRA en la que se decidió la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith por difundir información falsa sobre su patrimonio. El periodista destacó sentirse acompañado por sus colegas, aunque reconoció que la situación fue “incómoda” porque coincidió con un encuentro de fin de año.
Polino explicó que la asamblea tuvo “momentos tensos” porque cada miembro expresó lo que debía y se produjeron cruces entre colegas. Sin embargo, subrayó que sentirse respaldado por su comunidad fue un alivio personal.
El periodista reveló cambios importantes en su vida privada: se mudó temporalmente y contrató custodia. Comentó que un casero se encargará de su vivienda mientras él se encuentra en Mar del Plata y que deberá pagar un sueldo para mantener la seguridad de su casa durante el verano.
Polino también aclaró que rechazó la disculpa de Von Brocke, que consideró “genérica” y sin asumir responsabilidad por la difusión de un chat falso. A pesar de esto, la colega tiene dos semanas para presentar un descargo ante APTRA.
Finalmente, Polino consideró que la expulsión de Von Brocke y Smith marcará “un antes y un después” en la organización, dejando un precedente sobre la difusión de información falsa entre sus miembros.
