Marcelo Polino cuida su seguridad tras el conflicto con Evelyn Von Brocke

Polino explicó que la asamblea tuvo “momentos tensos” porque cada miembro expresó lo que debía y se produjeron cruces entre colegas. Sin embargo, subrayó que sentirse respaldado por su comunidad fue un alivio personal.

chisme-4-1 Tras la difusión de un patrimonio falso, el periodista tomó medidas de seguridad y se mudó temporalmente.

Medidas de seguridad

El periodista reveló cambios importantes en su vida privada: se mudó temporalmente y contrató custodia. Comentó que un casero se encargará de su vivienda mientras él se encuentra en Mar del Plata y que deberá pagar un sueldo para mantener la seguridad de su casa durante el verano.

Polino también aclaró que rechazó la disculpa de Von Brocke, que consideró “genérica” y sin asumir responsabilidad por la difusión de un chat falso. A pesar de esto, la colega tiene dos semanas para presentar un descargo ante APTRA.

Impacto en APTRA

Finalmente, Polino consideró que la expulsión de Von Brocke y Smith marcará “un antes y un después” en la organización, dejando un precedente sobre la difusión de información falsa entre sus miembros.