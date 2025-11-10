Luis Ventura bautizo a su hijo Antonio: las fotos de la emotiva ceremonia

La ceremonia fue de los más emotiva y tuvo al preadolescente viviendo uno de los momentos que quedará para siempre en su memoria. Fue el sacerdote Pacho quien ofició la misa, que se realizó en las horas previas del mediodía del domingo 9. Los padrinos fueron la ex vedette Fernanda Vives, amiga de Fabiana y Matías Luna, ex fotógrafo de Revista Paparazzi y sobrino de Ventura.

"En el fin de bautizamos a Toñito en la Capilla de la Virgen del Carmen en Benavidez con el Padre Paco y los padrinos Fernanda Vives y Matías Luna... Fuimos pocos, pero estaba Dios", compartió Luis, a través de sus redes sociales junto a tiernas imágenes del importante paso para los que profesan la religión católica.

luego, llegó el turno de la celebración entre los presentes que compartieron un rico almuerzo en un asador criollo y protagonizaron un brindis donde también estuvo presente Carlos, hermano del conductor de Secretos Verdaderos, por América y actual participante de Masterchef Celebrity, en las noches de Telefe.

LA LUCHA DE ANTONITO

Antonito padece una encefalopatía crónica que le genera dificultades en el habla. “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura a los seis meses y medio. Un niño que estaba en una incubadora, que pesaba 700 gramos, y que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar su cuerpito, y que hoy es el de un hombre”, supo contar, Luis.

