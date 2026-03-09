Cuánto pagó Mauro Icardi para alquilar el yate para el cumpleaños de la China Suárez

. “Quien le organizó el cumpleaños es su pareja, el señor Mauro Icardi, en un barco naveganzdo por el Bósforo espectacular”, expresó el periodista Gustavo Méndez , quien mantiene una cercana relación con la actriz, en "El Trece algunas".

El periodista seguró que Icardi, futbolista del Galatasaray, “para alquilar un barco así, el precio mínimo, como el básico para ponerlo en el Bósforo y poder salir, arranca en 10.000 euros”.

image

El amor entre Mauro Icardi y la China Suárez atraviesa su mejor momento y, para celebrar los 34 años de la actriz, el futbolista no escatimó en gastos ni en romanticismo. Instalados en Turquía, Icardi organizó una celebración que mantuvo un clima de absoluta intimidad y calidez, contó con la presencia del círculo más cercano de la actriz. Entre los invitados, obviamente estuvieron sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes acompañaron a su mamá en este nuevo año.

La velada incluyó una cena a la luz de las velas con el imponente paisaje turco de fondo, al tiempo que no faltaron el brindis, una torta de cumpleaños lleva de frutas, junto a un clima espectacular que permitió a los invitados disfrutar de la cubierta del yate durante toda la navegación.

image

En esa línea, y para sumar al romántico momento, Mauro Icardi le dedicó a la China un posteo súper tierno. "Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida", escribió el delantero, confirmando el lugar fundamental que ocupa la actriz en su presente.

"Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo", continuó Mauro, cerrando su mensaje con un tierno "Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa ".