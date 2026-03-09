Reapareció Luciano Castro y habló sobre su internación: qué dijo

“Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné. De verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales y los compañeros. Me contuvieron, me ayudaron. Y estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y amo, que son mis hijos”, dijo en A la tarde, en América TV.

Y agregó: “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Y bueno... por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Así que es lo más importante”.

Desde el móvil, Oliver Quiroz le comentó que volver al trabajo podía ayudarlo en la situación que atraviesa. Ante eso, el actor respondió con firmeza. “No tengo más que decirte”, cerró sin mayores rodeos.

Luciano Castro, su internación y su adicción a la marihuana

Luego de que se hiciera pública la internación de Luciano Castro, la periodista Fernanda Iglesias reveló los motivos en Puro Show. “Luciano se autointernó. Esto pasa cuando alguien está muy desesperado, muy en las últimas, que no ve la salida a un montón de situaciones que le están pasando”, dijo.

Y agregó: “Empezó con la separación de Griselda Siciliani pero es un problema que él ya viene arrastrando. Es muy delicado hablar de todo esto. No sé si es una enfermedad, se le dice adicción”.

También fue contundente al dar detalles: “La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así”.

Y sostuvo: “Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana, porque te lleva a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana”.