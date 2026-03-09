Blender renueva su programación y suma nuevas figuras

Embed - ANUNCIAMOS LA PROGRAMACIÓN 2026 | #BLENDER2026

Más tarde, cultura y entretenimiento

De 19:oo a 21:00, el canal ofrece Último Aviso, un programa que mezcla mesa de debate, performance y análisis de la cultura argentina que tiene como figuras Fio Sargenti, Nico Riera y José María Muscari, quienes participan de un formato pensado para generar conversación y contenidos virales, desde memes hasta confesiones que se replican fuera del vivo.

00cdda64-64dc-4632-a7a8-42154fd9cb8f Captura de pantalla de redes sociales.

En horario nocturno, de 21 a 23, regresa Hay Algo Ahí, con Tomás Rebord y su equipo, abordando política, actualidad y fenómenos inesperados en un programa que combina entrevistas, concursos y análisis con un enfoque diverso y lúdico.

Trasnoche con humor

Finalmente, de 23 a 00.30, José María Listorti conduce Blender Al Night, un "night show" con invitados, humor y secciones variadas que cierran la jornada en un formato relajado y de entretenimiento directo.

ca42e01c-fd83-49b0-9ea1-4fcccb625152 Captura de pantalla de redes sociales.

El canal forma parte de CaleGroup, holding argentino que desarrolla proyectos en transporte, agroindustria, salud y comunicación. La apuesta del medio es consolidarse como un espacio de información y entretenimiento innovador, con contenidos que buscan conectar con la audiencia de manera directa y entretenida.