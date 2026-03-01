"Cyrano" tuvo una despedida multitudinaria en el Parque Centenario

“Cyrano representa el ADN de nuestras salas: una gran producción, con un elenco de excelencia y una puesta de alto nivel artístico. Llevarla al Anfiteatro del Parque Centenario fue reafirmar que el teatro público puede ser exigente en lo estético y, al mismo tiempo, profundamente popular. Que miles de personas puedan encontrarse en un espacio abierto con este clásico llevado adelante por un elenco excepcional, encabezado por Gabriel Goity, habla del sentido de nuestra política cultural”, sostuvo la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes.

El público colmó el sábado por la noche el Anfiteatro desde temprano y acompañó durante 145 minutos esta puesta al aire libre, que contó además con pantalla gigante para acercar el espectáculo a otros sectores del Parque.

cyrano2 El público colmó el Anfiteatro del Parque Centenario para ver "Cyrano".

Estrenada en 2023 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, la producción superó los 200.000 espectadores en 250 funciones y realizó una gira nacional por ciudades como La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de una exitosa temporada en el Teatro Tronador de Mar del Plata. Allí, Gabriel Goity fue distinguido con el Estrella de Mar de Oro y, posteriormente, con el Martín Fierro de Oro 2025.

El recorrido de la obra tendrá continuidad a través de un documental dirigido por Maxi Gutiérrez, actualmente en etapa de posproducción, que explora en clave ficcional el proceso de montaje y la relación personal de Goity con el personaje.