Ricky Martín vuelve a la Argentina después de haber sufrido "ataques de ansiedad"

" Tuve una semana difícil y lo quiero compartir con ustedes. Viví muchos episodios de ansiedad", se sinceró Ricky, durante uno de sus últimas presentaciones sobre el escenario, a fines del año pasado, y sorprendió a todos.

"Hoy lo más importante es hacerles saber que mi música es mi medicina, que su aplauso es mi medicina. Hay muchas altas y bajas, pero estoy subiendo con fuerza, y en parte es gracias a ustedes...". enfatizo el artista, quien explicó que pudo haberse quedado en su casa en ese difícil momento que atravesó, pero decidió irse a Madrid, España, y cumplir con el compromiso previsto.

Ahora, se estima que ya recuperado, Martin se prepara para concierto que lo tendrá como protagonista absoluto y gestado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

En su presentación en Buenos Aires, el intérprete estará respaldado por una banda en vivo arrolladora y un cuerpo de siete talentosos bailarines que acompañan al cantante en una propuesta multisensorial, diseñada estratégicamente para mantener a la audiencia de pie, bailando y cantando de principio a fin de lo que promete ser un imponente show en vivo.

LAS FECHAS PREVISTAS PARA RICKY EN ARGENTINA

Producido por 6 Pasos, y a tres años de su última visita al país, con la gran expectativa que genera la vista de uno de los artistas que traspasó generaciones, el ícono global de la música latina se presentará en el Campo Argentino de Polo, en pleno corazón del barrio porteño de Palermo, con las siguientes características...