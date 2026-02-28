Gran Hermano 2026: revelan cuánto cobraría Andrea del Boca por estar en la casa mas famosa del país

En paralelo a su desempeño dentro del juego, comenzó a circular una pregunta clave: ¿Cuánto dinero cobra la protagonista de "Celeste" por permanecer aislada en el reality más visto del país?

Las cifras que se mencionaron en televisión

En DDM (América TV), el panelista Guido Záffora aseguró que la actriz habría cerrado un cachet de seis millones de pesos por semana. En ese contexto, la conductora Mariana Fabbiani deslizó que, de sostenerse ese esquema, el ingreso mensual podría rondar los 24 millones de pesos, aunque el formato de pago semanal abriría la posibilidad de una salida anticipada.

Según detallaron en el programa, los participantes no famosos percibirían alrededor de 157.000 pesos semanales, una cifra muy inferior que no alcanzaría el millón de pesos mensual, lo que marcaría una brecha significativa respecto del supuesto acuerdo de la actriz.

Por su parte, Ángel de Brito dio otra estimación en su ciclo de streaming #Ángel Responde. “¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? (…) Aproximadamente, un millón de pesos por día”, sostuvo. Bajo ese cálculo, el ingreso mensual podría ubicarse entre 25 y 30 millones de pesos, dependiendo de la permanencia en el juego. “El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés”, aclaró el conductor, en referencia a que el contrato suele extenderse mientras el participante continúe dentro de la competencia.

La noche de los ex GH suma figuras y nueva periodista

La noche de los exGran Hermano regresará este sábado 28 de febrero, a las 22.15, con un panel renovado y el desafío de mejorar los números de rating obtenidos el año pasado. El ciclo continuará bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte y buscará consolidarse como el espacio satélite del reality.

Para esta nueva temporada, la producción confirmó la participación de exjugadores de peso como La Tora Villar y Gustavo Conti, quienes estarán acompañados por Daniela Celis, Luchi Patrone, Cata Gorostidi, Ulises Apóstolo y Romina Uhrig. El panel analizará estrategias, alianzas, conflictos y los momentos más relevantes de la primera semana de “Generación Dorada”.

Además, se incorpora al equipo la periodista Agus Rey, especializada en el formato, que aportará información exclusiva y contexto sobre el detrás de escena del programa.

En paralelo, Coty Romero estará en vivo a través de Streams Telefe en YouTube, ampliando la experiencia hacia una propuesta multiplataforma que busca fortalecer la conversación digital en torno al reality.