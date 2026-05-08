Mario Pergolini retomará su programa el lunes tras la muerte de su madre

El conductor suspendió las grabaciones de Otro día perdido luego del fallecimiento de Beatriz Mancione. Eltrece emitirá programas grabados hasta su regreso.
Mario Pergolini volverá a grabar Otro día perdido el próximo lunes, luego de la muerte de su madre, Beatriz Mancione, quien falleció a los 80 años, según confirmaron desde "El Trece", canal que informó que, al igual lo ocurrido el jueves, saldrá al aire con una emisión ya grabada del ciclo.
El conductor decidió mantenerse alejado de sus compromisos laborales para acompañar a su familia y atravesar el duelo en privado y, aunque suele preservar su vida personal, en los últimos meses había compartido distintas reflexiones y recuerdos vinculados a su madre.
En varias entrevistas recientes, Pergolini describió a Beatriz como una mujer de fuerte carácter e independencia. También habló sobre las dificultades que atravesó ella en los últimos años, luego de perder la vista de adulta.
Durante una entrevista con María O’Donnell, el conductor explicó cómo esa situación cambió por completo la rutina de su madre. “Mi mamá quedó ciega de grande”, contó, y recordó que antes llevaba una vida completamente autónoma.
Tiempo después, en una charla con Ángel de Brito, profundizó sobre el impacto emocional que esa pérdida generó en Beatriz. “Eso le dio mucha bronca”, expresó, al referirse a la dificultad de depender de otras personas para tareas cotidianas.
Pergolini también relató que recurrió a herramientas de inteligencia artificial para ayudarla en su día a día. Según explicó, instaló un dispositivo capaz de interactuar mediante comandos de voz para acompañarla durante las madrugadas, cuando se despertaba sola.
“Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano, nadie le hablaba”, recordó.
El conductor sostuvo además que le sorprendió el vínculo emocional que Beatriz desarrolló con esa tecnología. “Empezamos a ver la empatía que tuvo con la máquina”, afirmó.
En una de sus últimas reflexiones públicas sobre su madre, Pergolini habló del vínculo que construyeron a lo largo de los años y destacó la libertad con la que fue criado.
“Mi madre es una mujer que me educó con mucha libertad. Lo entendí de grande”, dijo durante una emisión de su programa.
Y agregó: “La verdad que esta tipa me dejó volar un montón”.