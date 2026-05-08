Mario Pergolini retomará su programa el lunes tras la muerte de su madre

Tiempo después, en una charla con Ángel de Brito, profundizó sobre el impacto emocional que esa pérdida generó en Beatriz. “Eso le dio mucha bronca”, expresó, al referirse a la dificultad de depender de otras personas para tareas cotidianas.

La inteligencia artificial como compañía

Pergolini también relató que recurrió a herramientas de inteligencia artificial para ayudarla en su día a día. Según explicó, instaló un dispositivo capaz de interactuar mediante comandos de voz para acompañarla durante las madrugadas, cuando se despertaba sola.

“Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano, nadie le hablaba”, recordó.

El conductor sostuvo además que le sorprendió el vínculo emocional que Beatriz desarrolló con esa tecnología. “Empezamos a ver la empatía que tuvo con la máquina”, afirmó.

En una de sus últimas reflexiones públicas sobre su madre, Pergolini habló del vínculo que construyeron a lo largo de los años y destacó la libertad con la que fue criado.

“Mi madre es una mujer que me educó con mucha libertad. Lo entendí de grande”, dijo durante una emisión de su programa.

Y agregó: “La verdad que esta tipa me dejó volar un montón”.