Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico sobre el exparticipante de Gran Hermano

"Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante", señaló el parte.

"El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria", agregó.

partedanielcelis Daniela Celis compartió este domingo las últimas novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina.

Durante el sábado, tanto Daniela Celis, expareja del exparticipante de GH y madre de sus hijas mellizas, como Camila Deniz, hermana de Thiago, habían compartido un breve pero alentador mensaje a través de sus redes sociales. "Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual".

El texto trajo alivio entre sus seguidores, que desde el inicio del episodio siguen de cerca cada actualización médica. Celis también reiteró el pedido que realiza en cada publicación: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas".

Por su parte, Camila agradeció a sus seguidores el apoyo a Thiago en las redes. "Queremos agradecer de todo corazón a cada uno por el amor, los mensajes y el apoyo que nos brindan en este momento tan difícil”, dijo en primer lugar la participante de Cuestión de Peso.

Luego, sumó: “Sentimos muy cerca cada palabra y cada oración. Les pedimos que sigan acompañándonos con su fe y sus rezos por mi hermano, que está luchando con todas sus fuerzas”. Y agregó: "Gracias infinitas por estar, por no soltarnos y por demostrar tanto cariño”.

Finalmente, Camila cerró con un pedido para quienes los acompañan día a día: “Seguimos con el pedido de cadena de oración que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”.

El accidente provocó que Thiago debiera ser sometido a una cirugía el 19 de septiembre pasado para reparar la parrilla costal, debido a que ocho de sus costillas resultaron fracturadas. Desde entonces, sus pulmones son el principal foco de atención médica, al ser los órganos más comprometidos.