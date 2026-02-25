Daniela de Lucía dejó Gran Hermano al enterarse de la muerte de su padre

La cuenta oficial de Gran Hermano utilizó sus redes para difundir un comunicado oficial: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

Acto seguido, se informó: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.

“Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”, informó la productora.