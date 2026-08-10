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El mensaje de Shakira por el terremoto ocurrido en Colombia

La cantante se solidarizó con las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste del país y pidió estar atentos a las indicaciones para ayudar.

La cantante colombiana Shakira expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el oeste de ese país y que dejó, hasta el momento, al menos 111 muertos.

A través de su cuenta en la red social X, la artista manifestó su preocupación por las familias damnificadas y envió un mensaje a quienes atraviesan la emergencia. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió.

Shakira también destacó la respuesta de la sociedad ante situaciones de emergencia y llamó a seguir las recomendaciones de las autoridades. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, agregó.

El mensaje publicado por Shakira en su cuenta de Instagram.

El mensaje publicado por Shakira en su cuenta de Instagram.

El terremoto golpeó varias regiones

El epicentro del sismo se ubicó en el departamento de Chocó, en el oeste colombiano. La magnitud del movimiento provocó daños y evacuaciones en distintos puntos del país. Según los últimos reportes, las víctimas fatales se distribuyen entre cuatro de las regiones más afectadas: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.

El impacto del terremoto también se sintió en Bogotá, donde se registraron evacuaciones. Testigos reportaron que el movimiento fue percibido además en la costa de Barranquilla y sectores de Ecuador.

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