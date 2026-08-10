El mensaje de Shakira por el terremoto ocurrido en Colombia

La cantante se solidarizó con las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el oeste del país y pidió estar atentos a las indicaciones para ayudar.
La cantante colombiana Shakira expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el oeste de ese país y que dejó, hasta el momento, al menos 111 muertos.
A través de su cuenta en la red social X, la artista manifestó su preocupación por las familias damnificadas y envió un mensaje a quienes atraviesan la emergencia. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió.
Shakira también destacó la respuesta de la sociedad ante situaciones de emergencia y llamó a seguir las recomendaciones de las autoridades. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, agregó.
El epicentro del sismo se ubicó en el departamento de Chocó, en el oeste colombiano. La magnitud del movimiento provocó daños y evacuaciones en distintos puntos del país. Según los últimos reportes, las víctimas fatales se distribuyen entre cuatro de las regiones más afectadas: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.
El impacto del terremoto también se sintió en Bogotá, donde se registraron evacuaciones. Testigos reportaron que el movimiento fue percibido además en la costa de Barranquilla y sectores de Ecuador.
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