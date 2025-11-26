Espectáculos |

Lautaro Martínez jugó a participar en Zootopia 2

El jugador de la Selección Argentina de Fútbol subió a sus redes una imagnen de cómo se vería su personaje si participara de la película de Disney.

El delantero de la Selección Argentina campeona del mundo, Lautaro Martínez, promocionó la película animada “Zootopia 2”, a través de una imagen de él como parte del universo Disney. El filme, que se estrenará en nuestro país el próximo jueves 4 de diciembre, volverá a contar con la voz de la cantante colombiana Shakira, que personificará nuevamente a la estrella internacional Gazelle con su tema “Zoo”.

“Gracias Disney por este regalito!!! Les gusta? Este jueves sale Zootopia 2 y se festeja así. La próxima pido estar en la peli jaja. Los veo en el cine toros #Zootopia2” escribió el jugador argentino en su cuenta personal de Instagram, pidiendo ser parte de la próxima entrega del film y ser parte de la metrópolis animal.

Captura de pantalla 2025-11-26 a las 11.31.11a.m.

El posteo de Lautaro Martínez con su imagen convertida en Toro, -en homenaje a su apodo- superó holgadamente los 200 mil me gustas en la red social.

image

Los hinchas de Racing club -donde surgió- apodaron al delantero argentino como “el toro” Martínez por su particular estilo de juego en la cancha. Lautaro es conocido por tener un juego muy físico, yendo siempre por delante, con agresividad y una potencia en velocidad que lo hace difícil de derribar.

