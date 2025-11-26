Maxi López se quedará en Argentina y trabajará en Telefe: ¿A qué se dedicará?

"Wanda Nara renueva un año más con Telefe y Maxi López extiende su contrato con el canal, más allá de MasterChef", anunció Nara Vecchio, periodista, en La posta del espectáculo, el programa de stream de la TV Pública. Para luego, conocerse la fecha de una nueva partida del exfutbolista a Suiza para compartir tiempo con su pareja y madre de su hija, antes de que ella vuelva a dar a luz.

"Daniela tiene fecha de parto para el próximo 27 de diciembre... Para esa fecha MasterChef Celebrity ya va haber terminado las grabaciones. Está pautado, hasta ahora, que terminen el 23 de diciembre 8un día antes de la cena de Noche Buena). López va a estar cerca de 10 días en Suiza".

"Maxi va a estar volviendo a la Argentina a fines de noviembre y sigue con las grabaciones... Y se queda, con seguridad, hasta lo que dure su participación en el concurso culinario, sea hasta la final o cuando resulte eliminado. Va a Suiza ahora para visitar y luego hará un nuevo viaje para el momento del parto de su pareja", detalló Vecchio, sobre los "pasos a seguir" de Maxi.

CUÁLES SON LOS PLANES DE TELEFE CON WANDA Y MAXI

"Wanda Nara renueva un año más con Telefe y Maxi López extiende su contrato con el canal, más allá de MasterChef", aseguraron en el programa de plataforma, sobre el futuro laboral que no solo incluye a Wanda sino del que Maxi será de la "partida".

"Él se va en diciembre a pasar Navidad y a estar con la sueca. Después vuelve. Se está hablando de un programa, tiene propuestas de streaming. Esto de Wanda y Maxi a Telefe le gusta y quieren tenerlo". Bienvenido López a la Argentina, entonces.