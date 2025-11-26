MasterChef Celebrity: Ian Lucas se salvó y sorprendió con un pedido inesperado.

Embed

Después de que los participantes cocinaran y presentaran los platos ante los jurados, los chefs debían decidir quién subiría al balcón y se salvaría de la Gala de Eliminación. En ese momento Donato de Santis llamó al frente a Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez que, entre risas, se acercaron al frente y el cocinero italiano les confirmó que los tres se llevaban delantal negro y pasarían cocinar a gala de eliminación.

image

Luego, Damián Betular hizo pasar al frente a Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y el Turco Husaín y les dijo "Cuatro grandes competidores, buenos sabores, no alcanzaron para salvarse de la gala de eliminación, pero se tienen que ir muy contentos con el delantal negro".

image

Finalmente, Germán Martitegui llamó la frente a Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao y les comentó "Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón".

Embed

"El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian" fue el anuncio de Germán Martitegui. Pero antes de subir al balcón, el youtuber pidió la palabra "Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo".

Sin embargo, la propia Valentina le respondió "Está loco Ian que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón", pero Wanda Nara despejó la dudas, y aclaró que la decisión final la tiene el jurado y Germán Martitegui fue contundente "El jurado ha hablado ya ".

Finalmente, Ian Lucas subió al balcón.