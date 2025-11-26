Edith Hermida blanqueó cuándo será el verdadero último día de Beto Casella en Bendita Tevé

“Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo”, se sinceró Edith, sobre las sensaciones que la invaden por estas semanas, en tiempos en donde la cuenta regresiva para la despedida de Beto incluye tan solo algunos días más.

“Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imaginé que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…", sumó Hermida, al aire de Calabró 1079, el programa radial de Marina Calabró al aire de El Observador.

"Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro...", anunció la panelista del ciclo nocturno, un verdadero clásico de la pantalla chica, del que luego será Edith que se quede como su conductora oficial, a fin de encarar todo el 2026.

¿POR QUÉ EDITH SE QUEDA EN EL 9?

Por estos días, se está definiendo el equipo al aire que acompañará a Beto en su nuevo programa a debutar a partir de febrero, en el horario de las 22 hs, por América. Y se evalúa la posibilidad de que varios de sus actuales panelistas pasen con el a la emisora palermitana

“Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica”, explicó Hermida, sobre su decisión de quedar, finalmente, en el canal de la calle Conde.