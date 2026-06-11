Después de cantar con Lali Espósito, Kyle Minogue disfrutó la gastronomía porteña

Kylie Minogue compartió imágenes de la cena que disfrutó junto a su equipo durante su estadía en Buenos Aires.
Kylie Minogue compartió imágenes de la cena que disfrutó junto a su equipo durante su estadía en Buenos Aires.
Tras sus celebradas apariciones junto a Lali Espósito en River, la artista australiana compartió imágenes de una cena en un reconocido restaurante porteño y destacó la experiencia en sus redes sociales..
Kylie Minogue aprovechó su estadía en Buenos Aires para conocer parte de la propuesta gastronómica de la ciudad. Luego de participar como invitada especial en los shows de Lali Espósito en el estadio de River, la cantante australiana cenó junto a su equipo de trabajo en el restaurante que el chef Fernando Trocca abrió el año pasado en Villa Pueyrredón.
La propia artista dio a conocer la visita a través de una publicación en Instagram. Allí compartió varias fotografías de la cena, donde se la vio relajada y sonriente, rodeada de distintos platos del menú del establecimiento.
Las imágenes rápidamente despertaron la atención de sus fanáticos alrededor del mundo. Para acompañar el posteo, Minogue eligió una breve frase que reflejó su satisfacción con la experiencia gastronómica a afirmar: “No crumbs” (“Ni las migas”), habrían quedado, una expresión que suele utilizarse para indicar que una comida fue disfrutada por completo.
La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron su paso por la Argentina y le manifestaron su afecto.
Entre quienes reaccionaron al posteo estuvo el propio Fernando Trocca, quien respondió con un emoji de corazón y luego compartió la publicación en sus redes personales y en las del restaurante.
Según pudo observarse en las imágenes difundidas por la artista, durante la cena degustó diferentes preparaciones que forman parte de la propuesta gastronómica del lugar, caracterizada por combinar ingredientes locales con técnicas contemporáneas.
La salida gastronómica ocurrió pocos días después de uno de los momentos más comentados del fin de semana musical en Buenos Aires: la aparición de Minogue en los conciertos de Lali Espósito en River.
Durante esos shows, ambas artistas interpretaron canciones como “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, en una presentación que sorprendió al público. Más tarde, la cantante australiana se refirió a Lali como su “hermana argentina” en un mensaje publicado en redes sociales, donde también agradeció el cariño recibido durante su visita al país.
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