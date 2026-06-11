Después de cantar con Lali Espósito, Kyle Minogue disfrutó la gastronomía porteña

fe0d8d94-eb10-4f70-b2cc-87084eb90751 A través de Instagram, la artista mostró algunos de los platos que degustó durante la velada.

Entre quienes reaccionaron al posteo estuvo el propio Fernando Trocca, quien respondió con un emoji de corazón y luego compartió la publicación en sus redes personales y en las del restaurante.

Según pudo observarse en las imágenes difundidas por la artista, durante la cena degustó diferentes preparaciones que forman parte de la propuesta gastronómica del lugar, caracterizada por combinar ingredientes locales con técnicas contemporáneas.

La salida gastronómica ocurrió pocos días después de uno de los momentos más comentados del fin de semana musical en Buenos Aires: la aparición de Minogue en los conciertos de Lali Espósito en River.

4fb7474e-ba15-4e03-811f-f11d690cd6d0 Captura de redes sociales.

Durante esos shows, ambas artistas interpretaron canciones como “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, en una presentación que sorprendió al público. Más tarde, la cantante australiana se refirió a Lali como su “hermana argentina” en un mensaje publicado en redes sociales, donde también agradeció el cariño recibido durante su visita al país.