Las cábalas de Antonela Roccuzzo para el Mundial 2026

En el Mundial de Qatar 2022, tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, Antonela Roccuzzo dejó de usar la camiseta titular celeste y blanca. Desde entonces, ella y toda la familia lucieron la camiseta suplente -violeta en ese torneo-, combinada con jeans y una cartera violeta de Chanel. Para los los pies, repitió las mismas zapatillas blancas y rosas de Louis Vuitton en todos los partidos.

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Esa misma fórmula -camiseta suplente, jeans y zapatillas blancas- la mantuvo durante toda la Copa América 2024, y los resultados, como se sabe, fueron más que positivos.

Ahora, a días del inicio del Mundial Canadá-México-Estados Unidos 2026 para la Selección Argentina -el martes 16 de junio enfrentará a Argelia- habrá que ver si Antonela mantiene el patrón de vestimenta o incorpora nuevos rituales para buena suerte.