Las cábalas de Antonela Roccuzzo para el Mundial 2026

La esposa del 10 de la Selección Argentina prepara sus rituales para "colaborar' con la buena fortuna del equipo para el próximo mundial.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las familias de los jugadores de la Selección Argentina también afinan los detalles para acompañar al equipo en la búsqueda de la cuarta estrella. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y madre de sus tres hijos, vuelve a ser protagonista por sus rituales de buena suerte que se volvieron famosos en Qatar 2022 y la Copa América 2024.
La mujer del diez de la selección nacional es una de las “botineras” más cumplidoras a la hora de las cábalas y si bien muchos rituales se van definiendo según el rendimiento del equipo, hay uno que repite siempre, el estilo de vestimenta y las fotos familiares junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo.
En el Mundial de Qatar 2022, tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, Antonela Roccuzzo dejó de usar la camiseta titular celeste y blanca. Desde entonces, ella y toda la familia lucieron la camiseta suplente -violeta en ese torneo-, combinada con jeans y una cartera violeta de Chanel. Para los los pies, repitió las mismas zapatillas blancas y rosas de Louis Vuitton en todos los partidos.
Esa misma fórmula -camiseta suplente, jeans y zapatillas blancas- la mantuvo durante toda la Copa América 2024, y los resultados, como se sabe, fueron más que positivos.
Ahora, a días del inicio del Mundial Canadá-México-Estados Unidos 2026 para la Selección Argentina -el martes 16 de junio enfrentará a Argelia- habrá que ver si Antonela mantiene el patrón de vestimenta o incorpora nuevos rituales para buena suerte.
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