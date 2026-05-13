Gran Hermano Generación Dorada: 6 participantes en la placa planta

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Los siguientes participantes en enterente que continuarían dentro de la casa una semana más fueron Cinzia Francischiello, Gladys "La Bomba" Tucumana, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Torres.

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La placa planta de la semana numero doce de Gran Hermano Generación Dorada quedó conformada por: