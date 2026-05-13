Gran Hermano Generación Dorada: 6 participantes en la placa planta

A sólo 24 horas de que dos participantes deban abandonar la casa, Santiago del Moro comunicó el nombre de los nueve jugadores salvados.
En la noche del martes 12 de mayo volvió "la placa planta" a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, algo como para darle rienda suelta a sus ganas de decorar el jardín con una gran cantidad de macetas. Inmediatamente, Santiago del Moro les comunicó a los participantes quiénes eran salvados por el público, a menos de 24 horas de que dos jugadores sean eliminados por la placa planta.
Los nueve jugadores que zafaron de quedar nominados -al haber recibido la menor cantidad de votos para abandonar la competencia- fueron informados por el conductor del reality de forma aleatoria, y el primero en recibir la buena noticia fue Manuel Ibero.
Los siguientes participantes en enterente que continuarían dentro de la casa una semana más fueron Cinzia Francischiello, Gladys "La Bomba" Tucumana, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Torres.
La placa planta de la semana numero doce de Gran Hermano Generación Dorada quedó conformada por:
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