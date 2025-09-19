Nazarena Vélez enfrentó las críticas por su "cara redonda": "Engordé, no me inyecté un sorongo"

“Creo que estaba yendo al programa de Mirtha y me decían mucho ‘¿qué te ponés en la cara? ¿qué te inyectaste?’. Nada, engordé y tengo la cara redonda, siempre tuve cara redonda y cuando engordás, se hace más redonda. No me inyecté un sorongo...”, compartió Nazarena, al aire de su programa en el stream Bondi.

"Entonces decían ‘esta se deformó ¿tiene ácido hialurónico?’ No, pero muchas veces, antes de todo este proceso que hice, que fue muy fuerte y en donde también fui a terapia e hice un montón de cosas para estar mejor, si me afectaba”, se sinceró Vélez, sobre el impacto emocional y anímico que supieron generarle las críticas estéticas.

"¿Sabés lo que sentía? Que me bajaba laburos porque cuando vos subís un posteo y todos te dicen ‘estás hecha mier…’ hay muchas marcas que quizás no te contratan porque dicen ‘para qué voy a contratar a esta para que me venda una crema si está hecha mier…’”, explicó la panelista de LAM, en las noches de América, sobre una de las consecuencias que le trajo la problemática.

NAZARENA HABLÓ DE SU ADICCIÓN A LAS ANFETAMINAS

"Siempre fui acomplejada con el cuerpo. Hablando del culo, yo siempre fui muy acomplejada con mi cuerpo. Pero lo mostraba igual. Me daba mucha vergüenza, pero me pagaban muy bien. La pasé mal. Cuando yo decía ‘todo por mis hijos’ era real. A mí me daba vergüenza. Si vos ahora me decís: ponete en culo, ni en pedo, yo no me pongo en culo en una playa. Entonces imaginate eso con un fotógrafo y para después ser tapa de una revista. Yo pensaba: me van a ver las estrías, me están viendo la celulitis", supo contar, Nazarena.

"Siempre fui muy acomplejada, siempre encontré algo feo en mi cuerpo. Siempre tuve ese problema en la cabeza. Siempre me veía algo y me sigue pasando. Del bullying que nos metieron en la cabeza desde chiquititas, que tenés que ser de una manera. O eras esto o lo otro y te etiquetaban y eso nos queda de por vida. Yo fui lo que fui, una adicta a las anfetaminas porque fui una nenita bullyneada en el colegio. Yo era una nenita gordita a la que bullyneaban y eso, cuando sos grande, hace que tomes una anfetamina o andá a saber para donde vas. A mí me cagaron la cabeza de chiquitita, de verdad. Yo sabía que en la vida quería ser todo menos una gorda boluda. Y eso te lo meten en la cabeza".