Las causas judiciales de L-Gante

El cantante Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, también enfrenta distintas investigaciones judiciales. La más reciente comenzó en agosto pasado, luego de que una mujer y su pareja lo denunciaran por presuntas amenazas. A raíz de esa presentación, se dictó una medida de restricción.

En otro expediente, a mediados de 2024, la Justicia le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño.