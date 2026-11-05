El joven de 21 años fue arrestado en General Rodríguez junto a otros tres sospechosos. En los allanamientos secuestraron 860 gramos de Tusi, un arma de fuego y otros elementos.
Un joven de 21 años, señalado como DJ de L-Gante, fue detenido este miércoles en General Rodríguez, acusado de formar parte de una organización dedicada a comercializar drogas sintéticas y cocaína en el oeste del conurbano bonaerense.
El sospechoso fue identificado como Tiziano Grandan Laihacar, conocido como “Tizi”, quien tendría una relación cercana con el cantante de cumbia. El procedimiento incluyó distintos allanamientos y terminó con la detención de otros tres hombres, mientras que un quinto involucrado consiguió escapar.
En el marco de los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron 860 gramos de Tusi (cocaína rosa), cuyo valor estimado asciende a casi 26 millones de pesos. También secuestraron un arma de fuego y otros elementos que podrían resultar relevantes para la investigación.
De acuerdo con la información policial, la banda distribuía las sustancias bajo la modalidad de delivery y ofrecía sus productos en boliches, quintas y barrios privados de la zona oeste.
El cantante Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, también enfrenta distintas investigaciones judiciales. La más reciente comenzó en agosto pasado, luego de que una mujer y su pareja lo denunciaran por presuntas amenazas. A raíz de esa presentación, se dictó una medida de restricción.
En otro expediente, a mediados de 2024, la Justicia le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño.
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