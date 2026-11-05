El trío está integrado por Sebastián Peyceré en batería, Gustavo Silva en piano y Víctor Sanders en contrabajo.

La Roca Power Studio

La Roca Power Studio es un espacio boutique de nivel internacional que combina acústica de alta gama con tecnología de vanguardia, desde el flujo analógico de una consola Neve 5088 hasta sistemas de mezcla inmersiva en Dolby Atmos, todo en un entorno diseñado por y para músicos, donde cada detalle técnico está al servicio de la obra.

Nacido de la visión de Jorge "Corcho" Rodríguez, este espacio cobra vida bajo la dirección técnica y sonora de Eddie Kramer. El icónico productor e ingeniero de sonido -detrás de las obras maestras de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones y David Bowie- fue el encargado de conceptualizar todo el equipamiento del estudio y especificar el diseño a medida de la consola Neve 5088 de 48 canales que preside la sala de control.

Jorge Corcho Rodriguez junto a Billy Gibbons, de ZZ Top.

Para contener este despliegue de ingeniería, John Storyk -fundador de WSDG y arquitecto del mítico Electric Lady Studios- trazó las paredes de un entorno acústico diseñado para capturar la energía del momento y transformarla en obra. "Nos inspiró Electric Lady, el santuario neoyorquino donde Jimi Hendrix cambió la historia. Quisimos traer ese espíritu acá: un lugar donde las ideas chocan y generan electricidad, donde la consola es testigo de algo que está naciendo" explicaron los creadores de La Roca Prower Studio.