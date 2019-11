El abogado de Maradona se reunió con el representante de quien espera confirmar su identidad y si es hijo del Diez. Mientras tanto, la polémica familiar con sus hijas parece no tener freno.

Mientras sigue en el punto más álgido la relación de Diego Maradona con sus hijas mayores, Dalma y Giannina, ayer se supo de una reunión entre los abogados del ex crack, Matías Morla, y el letrado de Santiago Lara, quien reclama la paternidad del ex ídolo, José Nuñez, para ponerse de acuerdo en la fecha de realización del ADN. Todo indica que la próxima semana sería el Día D. Después de tantos años, Santiago lara estaría más cerca para averiguar su verdadera identidad, si es o no hijo del ex futbolista Diego Armando Maradona. La única manera de determinar la paternidad es mediante un análisis de ADN y Maradona accedió a realizar los estudias a diferencia con Diego Junior, el hijo que tuvo con la italiana Cristiana Sinagra. Ante la negación de Maradona, la justicia de aquel país dictaminó la paternidad.