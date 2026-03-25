Cómo fue el debut de Rocío Marengo en "El Nueve"

La actriz arrancó su programa "Todo Cocinado" y en el estrenó contó con un show en vivo de "El Polaco" en un ciclo que tiene cocina, actualidad y móviles en vivo.
Rocío Marengo debutó en la conducción de Todo Cocinado en la pantalla de El Nueve, en el lugar que ocupaba en la grilla de programación Eugenia Tobal con Escuela de Cocina.
"Todo cocinado" comenzó con un show musical de El Polaco y su banda, y luego ingresó al estudio Rocío Marengo al ritmo de la cumbia. "¡No puedo creer empezar así, con vos, con esta energía!", manifestó la conductora en su debut.
Marengo aterrizó en El Nueve el día de su cumpleaños, por lo que sus compañeros la saludaron en vivo: "Estoy muy feliz, mejor regalo imposible. Vamos a entrar a tu casa para hacerte compañía".
Luego pasó al sector de las cocinas para preparar un pastel de papa junto a Santiago del Azar, quien forma equipo junto a Mirtha Carabajal, Renzo Berecoechea, junto a Diego Bouvet con los móviles en la calle.
Más tarde, Rocío recibió una especial sorpresa: el saludo de su mamá. "Cuánta emoción... Tu cumple, tu primer programa como conductora y tus primeros pasos como mamá de Isidro", expresó Graciela.
"Verte con tu hijito en brazos, esa mirada llena de dulzura y esa entrega de amor infinito que le das todos los días, me llena de orgullo. Hoy celebramos tu día, pero también celebramos esa mujer en que te convertiste: una mujer valiente que hoy se juega por sus sueños", agregó.
A lo largo del programa, El Polaco participó de la cocina y los desafíos en vivo, y deleitó a todos a pura cumbia. En su estreno, Todo cocinado contó con la presencia de Marcelo Polino, quien llevó las anécdotas y chimentos.
Eduardo Fort, el esposo de la conductora, le envió un sentido mensaje junto con un ramo de flores: "Te mando muchos besos y feliz cumpleaños. Recibiste dos regalos muy lindos este año: uno de vida, que es nuestro hijo, y el otro es este programa, que es un sueño que se te cumplió".
comentar