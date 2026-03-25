Cómo fue el debut de Rocío Marengo en "El Nueve"

Más tarde, Rocío recibió una especial sorpresa: el saludo de su mamá. "Cuánta emoción... Tu cumple, tu primer programa como conductora y tus primeros pasos como mamá de Isidro", expresó Graciela.

"Verte con tu hijito en brazos, esa mirada llena de dulzura y esa entrega de amor infinito que le das todos los días, me llena de orgullo. Hoy celebramos tu día, pero también celebramos esa mujer en que te convertiste: una mujer valiente que hoy se juega por sus sueños", agregó.

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A lo largo del programa, El Polaco participó de la cocina y los desafíos en vivo, y deleitó a todos a pura cumbia. En su estreno, Todo cocinado contó con la presencia de Marcelo Polino, quien llevó las anécdotas y chimentos.

Eduardo Fort, el esposo de la conductora, le envió un sentido mensaje junto con un ramo de flores: "Te mando muchos besos y feliz cumpleaños. Recibiste dos regalos muy lindos este año: uno de vida, que es nuestro hijo, y el otro es este programa, que es un sueño que se te cumplió".