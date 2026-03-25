Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio de Emily Ceco

Durante el proceso, Ceco denunció además haber sido hostigada por familiares del acusado, tanto en redes sociales como durante las audiencias, lo que incrementó su temor a lo largo del juicio.

El debate oral se desarrolló en los Tribunales de Morón y tuvo como eje central la declaración de la denunciante, que se extendió por más de cuatro horas. Allí detalló la evolución de la violencia en la relación y el episodio en el que, según su testimonio, Martínez intentó matarla.

A lo largo del juicio también declararon distintos testigos, entre ellos el padre del acusado, quien pidió que su hijo asuma la responsabilidad por los hechos. El tribunal evaluó las pruebas reunidas y concluyó que existió intento de femicidio, dictando la condena que deberá cumplir el imputado.

El origen de la denuncia

Emily ceco Imagen de Emily Ceco mostrando uno de los episodios.

El caso se originó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a su entonces pareja tras un episodio de extrema violencia ocurrido luego de una despedida de soltera organizada por su entorno familiar.

Según relató, la agresión la llevó a abandonar el domicilio que compartían y refugiarse en la casa de su hermana antes de formalizar la denuncia.

La joven describió que la relación comenzó sin señales de violencia, pero que los primeros episodios de celos y agresiones verbales aparecieron a los pocos meses y fueron escalando con el tiempo.

Entre los hechos relatados, mencionó situaciones de control y descalificación, que derivaron en agresiones físicas cada vez más graves, hasta el ataque que motivó la causa judicial.