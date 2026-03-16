Piden 15 años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

A fines de febrero se dio inicio al juicio contra Pettinato por la muerte de Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022, tras un incendio dentro del departamento del mediático, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. Pasadas las 23.00 se desató el fuego en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas. Este dato fue de suma importancia, debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.