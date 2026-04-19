Diego Topa: el rockstar de los más chiquitos

En pareja desde 2013, en 2020 se convirtió en orgulloso padre de Mitai, una niña de quien asegura que "le cambió la vida, para bien".

Desde el 4 de abril presenta su programa "Topa, un Mundo de Colores", los sábado y domingos de 11 a 12 por la TV Pública, además, produce el ciclo -de próxima salida al aire- "¡Qué lío, Hugo!" con Hugo Rodríguez y protagonizará el saludo de las buenas noches de la televisión estatal, dando comienzo al horario de protección al menor.

Uniendo generaciones

Con más de 25 años trabajando para los más chicos, Diego Topa se encuentra hoy en un lugar muy particular, siendo admirados por varias generaciones de jóvenes y adultos que se criaron viéndolo, y que ahora crían a sus hijos con él.

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image El joven Diego Topa, antes de ser famosos, junto a la conductora infantil brasileña Xuxa

Un mundo de colores

Por primera vez en su extensa carrera, Diego Topa conduce y produce su propio programa en la TV Pública, "Topa, un Mundo de Colores" se emite todos los sábados y domingos a las 11 hs, con el objetivo de conectarse con los chicos de toda la Argentina, a través de la red federal que posee el canal estatal.

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Topa, un Mundo de Colores "Topa, un Mundo de Colores" el nuevo programa de Diego Topa

El ídolo en casa

La presencia de Mitai -su hija de seis años- en la vida de Diego Topa, su reacción ante un padre famoso e ídolo de los chicos, el rol de crítica -de ojo agudo- del trabajo que hace su papá.

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Captura de pantalla 2026-04-18 a las 11.44.19p.m.

Hay equipo

Una de las tareas más difíciles para un profesional que busca la excelencia en sus proyectos es delegar, algo que Diego Topa logró con su equipo de trabajo, que lo conoce y comprende, y que ha conseguido interpretar sus ideas. El recuerdo de su presencia en programas como Festilindo o El Show de Carlitos Balá.

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Embed "Junior Express" fue una de las producciones más exitosas de Disney Junior en Latinoamérica, protagonizada por Diego Topa.

Esperando la carroza

El momento del día más productivo para Diego Topa, su proceso creativo y quien lo trae a la realidad cuando se va por las nubes con sus proyectos. Su origen en una familia humilde y trabajadora, y las reuniones semanales que parecen recrear situaciones de la icónica película argentina.

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“No falta nada para que comience la Aventura. ¡Que lio, Hugo! esta llegando. Esten atentos ” Con producción de Diego Topa "¡Qué lío, Hugo!" está llegando a la TV Pública, con Hugo Rodríguez.

Sos mi infancia

Las sabias palabras que le dijeron Carlitos Balá y Julieta Magaña sobre "su jubilación". La frases de los chicos que más lo conmueven y acompañan a Diego Topa en el día a día.

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Embed Diego Topa y Mariana "Muni" Seligmann, icónica dupla infantil que trabajaron juntos en La Casa de Disney Junior, entre 2009 y 2013.

Papito

A la hora de no trabajar, Diego Topa tiene distintas alternativas para distraerse, entre ellas algunas que sorprenden por el contraste. Su rol como padre y como se prepara para el futuro, con el crecimiento de su hija.

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Embed Diego Topa en una de sus performances en vivo

Un monumento, una plaza, un parque

En le momento de la posteridad, Diego Topa prefiere que no lo recuerden con un monumento, como sucede con muchas personalidades. Sus variados gustos musicales y la visión crítica -como productor- a la hora de ver otros espectáculos teatrales.

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PGM Diego Topa posa, junto a su equipo en "Topa, un mundo de colores" y un grupo de chicos.

Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, Diego Topa consiguió algo que, de pequeño, parecía un sueño muy lejano.

Lejos de dormirse en los laureles sigue creando, produciendo y buscando la excelencia en cada uno de los programas y shows que genera.

Atravesado por varias generaciones de jóvenes que crecieron con él, Diego Topa sigue siendo el rockstar de los más chiquitos.