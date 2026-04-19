Diego Topa: el rockstar de los más chiquitos

El reconocido animador infantil se muestra feliz por su nuevo programa televisivo y lo espera un año cargado de proyectos con nuevo disco, giras y viaje al exterior.
Diego César Topa consiguió hacer de su apellido una marca registrada que garantiza productos de calidad y cuidado para los más chicos.
Crea, produce, escribe, compone, canta, baila, conduce, un verdadero hombre orquesta que desarrolla su pasión por un público que recompensa su tarea con una ola de amor incondicional.
Promediando los años noventa comenzó a vincularse con el público infantil a través de programas y obras teatrales. Pero fue en el 2000, con su ingreso a Disney Channel que su vida profesional tomó un impulso que supo aprovechar poniéndole el cuerpo y la dedicación necesarias para ser .
"La casa de Playhouse Disney", "La casa de Disney Junior" -con Topa y Muni- y "Junior Express", son alguno de los programas que marcaron a varias generaciones de chicos, que hoy se transformaron en sus fans incondicionales y que alguno de ellos se convirtieron músicos destacados de música urbana argentina
En pareja desde 2013, en 2020 se convirtió en orgulloso padre de Mitai, una niña de quien asegura que "le cambió la vida, para bien".
Desde el 4 de abril presenta su programa "Topa, un Mundo de Colores", los sábado y domingos de 11 a 12 por la TV Pública, además, produce el ciclo -de próxima salida al aire- "¡Qué lío, Hugo!" con Hugo Rodríguez y protagonizará el saludo de las buenas noches de la televisión estatal, dando comienzo al horario de protección al menor.
Con más de 25 años trabajando para los más chicos, Diego Topa se encuentra hoy en un lugar muy particular, siendo admirados por varias generaciones de jóvenes y adultos que se criaron viéndolo, y que ahora crían a sus hijos con él.
Por primera vez en su extensa carrera, Diego Topa conduce y produce su propio programa en la TV Pública, "Topa, un Mundo de Colores" se emite todos los sábados y domingos a las 11 hs, con el objetivo de conectarse con los chicos de toda la Argentina, a través de la red federal que posee el canal estatal.
La presencia de Mitai -su hija de seis años- en la vida de Diego Topa, su reacción ante un padre famoso e ídolo de los chicos, el rol de crítica -de ojo agudo- del trabajo que hace su papá.
Una de las tareas más difíciles para un profesional que busca la excelencia en sus proyectos es delegar, algo que Diego Topa logró con su equipo de trabajo, que lo conoce y comprende, y que ha conseguido interpretar sus ideas. El recuerdo de su presencia en programas como Festilindo o El Show de Carlitos Balá.
El momento del día más productivo para Diego Topa, su proceso creativo y quien lo trae a la realidad cuando se va por las nubes con sus proyectos. Su origen en una familia humilde y trabajadora, y las reuniones semanales que parecen recrear situaciones de la icónica película argentina.
Las sabias palabras que le dijeron Carlitos Balá y Julieta Magaña sobre "su jubilación". La frases de los chicos que más lo conmueven y acompañan a Diego Topa en el día a día.
A la hora de no trabajar, Diego Topa tiene distintas alternativas para distraerse, entre ellas algunas que sorprenden por el contraste. Su rol como padre y como se prepara para el futuro, con el crecimiento de su hija.
En le momento de la posteridad, Diego Topa prefiere que no lo recuerden con un monumento, como sucede con muchas personalidades. Sus variados gustos musicales y la visión crítica -como productor- a la hora de ver otros espectáculos teatrales.
Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, Diego Topa consiguió algo que, de pequeño, parecía un sueño muy lejano.
Lejos de dormirse en los laureles sigue creando, produciendo y buscando la excelencia en cada uno de los programas y shows que genera.
Atravesado por varias generaciones de jóvenes que crecieron con él, Diego Topa sigue siendo el rockstar de los más chiquitos.