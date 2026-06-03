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Premios Sur 2026: todos los ganadores

La ceremonia fue organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se realizó este martes por la noche en el Teatro Alvear.

La película Belén, dirigida por Dolores Fonzi y el film Gatillero, dirigido por Cris Tapia Marchiori fueron las grandes triunfadoras de la 20.ª edición de los Premios Sur, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

La ceremonia se llevó a cabo ayer, martes 2 de junio de 2026, en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires.

Ganadores de los Premios Sur

Mejor película de ficción: Belén (Dolores Fonzi).

Mejor película documental: Weser (Fernando Spiner).

Mejor serie de ficción: El Eternauta.

Mejor ópera prima: La Noche sin mí (María Laura Berch y Laura Chiabrando).

Mejor cortometraje: Tu cuerpo en mi habitación (Axel Cheb Terrab).

Manal - El Eternauta

Ricardo Darín, protagonista de 'El eternauta' (Netflix)

Mejor película iberoamericana: El Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil).

Mejor dirección: Cris Tapia Marchiori (Gatillero).

Mejor actriz protagonista: Marilú Marini (27 Noches).

Mejor actor protagonista: Marcelo Subiotto (El Mensaje).

Mejor actriz de reparto: Camila Pláate (Belén).

Mejor actor de reparto: Fernán Mirás (Mazel Tov).

Mejor actriz revelación: Camila Pláate (Belén).

Mejor actor revelación: Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo).

Mejor guion original: Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni (Gatillero).

Mejor guion adaptado Dolores Fonzi y Laura Paredes (Belén).

27 noches

Daniel Hendler y Marilú Marini en '27 noches' (Netflix)

Mejor fotografía: Martín Sapia (Gatillero).

Mejor montaje: Andrés Pepe Estrada (Belén).

Mejor sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi (Gatillero).

Mejor música original: Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (La Mujer de la Fila).

Mejor dirección artística: Sebastián Orgambide (27 Noches).

Mejor diseño de vestuario: Roberta Pesci (27 Noches).

Mejor maquillaje y caracterización: Mariángeles Capparelli (Gatillero).

MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN

  • Belén — Dolores Fonzi (GANADOR)
  • El Mensaje — Iván Fund
  • Gatillero — Cris Tapia Marchiori
  • La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

  • Weser — Fernando Spiner (GANADOR)
  • Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
  • El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas
  • LS83 — Herman Szwacbart

MEJOR SERIE DE FICCIÓN

  • El Eternauta (GANADOR)
  • Atrapados
  • Menem
  • Viudas Negras: P*tas y Chorras

MEJOR ÓPERA PRIMA

  • La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando (GANADOR)
  • Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
  • La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti
  • Muña Muña — Paula Morel Kristof

MEJOR CORTOMETRAJE

  • Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab (GANADOR)
  • Compraventa — Tomás Murphy
  • Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez
  • R12 — Facundo Aybar

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

  • Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho (GANADOR)
  • Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes
  • España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa
  • Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo
  • México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin
  • Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso
  • República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos
  • Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura

MEJOR DIRECCIÓN

  • Iván Fund — El Mensaje (GANADOR)
  • Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila
  • Cris Tapia Marchiori — Gatillero
  • Dolores Fonzi — Belén

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

  • D
  • Marilú Marini — 27 Noches (GANADOR)
  • olores Fonzi — Belén
  • Mara Bestelli — El Mensaje
  • Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

  • Marcelo Subiotto — El Mensaje (GANADOR)
  • Alberto Ammann — La Mujer de la Fila
  • Daniel Hendler — 27 Noches
  • Sergio Podeley — Gatillero

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

  • Camila Pláate — Belén (GANADOR)
  • Carla Peterson — 27 Noches
  • Julieta Cardinali — Belén
  • Laura Paredes — Belén

MEJOR ACTOR DE REPARTO

  • Fernán Mirás — Mazel Tov (GANADOR)
  • Juan Minujín — Adulto
  • Luis Campos — La Mujer de la Fila
  • Luis Machín — Belén

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

  • Anika Bootz — El Mensaje (GANADOR)
  • Camila Peralta — Nancy
  • Camila Pláate — Belén
  • Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

  • Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo (GANADOR)
  • Alfonso González Lesca — Adulto
  • Federico Heinrich — La Mujer de la Fila
  • Pedro Fontaine — Los Renacidos

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

  • Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero (GANADOR)
  • Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila
  • Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo
  • Iván Fund — El Mensaje

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

  • Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén (GANADOR)
  • Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches
  • Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83
  • Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación

MEJOR FOTOGRAFÍA

  • Martín Sapia — Gatillero (GANADOR)
  • Gustavo Schiaffino — El Mensaje
  • Javier Juliá — Belén
  • Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila

MEJOR MONTAJE

  • Andrés Pepe Estrada — Belén (GANADOR)
  • Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila
  • Iván Fund — El Mensaje
  • Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación

MEJOR SONIDO

  • Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero (GANADOR)
  • Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila
  • Leandro De Loredo — Belén
  • Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

  • Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila (GANADOR)
  • Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación
  • Marilina Bertoldi — Belén
  • Mauro Mourelos — El Mensaje

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

  • Sebastián Orgambide — 27 Noches (GANADOR)
  • Ana Cambre — Gatillero
  • Micaela Saiegh — Belén
  • Yamila Fontán — La Mujer de la Fila

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

  • Roberta Pesci — 27 Noches (GANADOR)
  • Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila
  • Constanza Balduzzi — Homo Argentum
  • Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén

MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN

  • Mariángeles Capparelli — Gatillero (GANADOR)
  • Dino Balanzino y Ángela Garacija — Belén
  • Karina Comporino — La Mujer de la Fila
  • Oscar Mulet — Homo Argentum

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