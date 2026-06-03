Premios Sur 2026: todos los ganadores

Ganadores de los Premios Sur
Mejor película de ficción: Belén (Dolores Fonzi).
Mejor película documental: Weser (Fernando Spiner).
Mejor serie de ficción: El Eternauta.
Mejor ópera prima: La Noche sin mí (María Laura Berch y Laura Chiabrando).
Mejor cortometraje: Tu cuerpo en mi habitación (Axel Cheb Terrab).
Manal - El Eternauta
Ricardo Darín, protagonista de 'El eternauta' (Netflix)
Mejor película iberoamericana: El Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil).
Mejor dirección: Cris Tapia Marchiori (Gatillero).
Mejor actriz protagonista: Marilú Marini (27 Noches).
Mejor actor protagonista: Marcelo Subiotto (El Mensaje).
Mejor actriz de reparto: Camila Pláate (Belén).
Mejor actor de reparto: Fernán Mirás (Mazel Tov).
Mejor actriz revelación: Camila Pláate (Belén).
Mejor actor revelación: Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo).
Mejor guion original: Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni (Gatillero).
Mejor guion adaptado Dolores Fonzi y Laura Paredes (Belén).
27 noches
Daniel Hendler y Marilú Marini en '27 noches' (Netflix)
Mejor fotografía: Martín Sapia (Gatillero).
Mejor montaje: Andrés Pepe Estrada (Belén).
Mejor sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi (Gatillero).
Mejor música original: Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (La Mujer de la Fila).
Mejor dirección artística: Sebastián Orgambide (27 Noches).
Mejor diseño de vestuario: Roberta Pesci (27 Noches).
Mejor maquillaje y caracterización: Mariángeles Capparelli (Gatillero).
MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN
- Belén — Dolores Fonzi (GANADOR)
- El Mensaje — Iván Fund
- Gatillero — Cris Tapia Marchiori
- La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
- Weser — Fernando Spiner (GANADOR)
- Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
- El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas
- LS83 — Herman Szwacbart
MEJOR SERIE DE FICCIÓN
- El Eternauta (GANADOR)
- Atrapados
- Menem
- Viudas Negras: P*tas y Chorras
MEJOR ÓPERA PRIMA
- La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando (GANADOR)
- Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
- La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti
- Muña Muña — Paula Morel Kristof
MEJOR CORTOMETRAJE
- Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab (GANADOR)
- Compraventa — Tomás Murphy
- Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez
- R12 — Facundo Aybar
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
- Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho (GANADOR)
- Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes
- España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa
- Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo
- México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin
- Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso
- República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos
- Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura
MEJOR DIRECCIÓN
- Iván Fund — El Mensaje (GANADOR)
- Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila
- Cris Tapia Marchiori — Gatillero
- Dolores Fonzi — Belén
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
- D
- Marilú Marini — 27 Noches (GANADOR)
- olores Fonzi — Belén
- Mara Bestelli — El Mensaje
- Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
- Marcelo Subiotto — El Mensaje (GANADOR)
- Alberto Ammann — La Mujer de la Fila
- Daniel Hendler — 27 Noches
- Sergio Podeley — Gatillero
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Camila Pláate — Belén (GANADOR)
- Carla Peterson — 27 Noches
- Julieta Cardinali — Belén
- Laura Paredes — Belén
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Fernán Mirás — Mazel Tov (GANADOR)
- Juan Minujín — Adulto
- Luis Campos — La Mujer de la Fila
- Luis Machín — Belén
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
- Anika Bootz — El Mensaje (GANADOR)
- Camila Peralta — Nancy
- Camila Pláate — Belén
- Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
- Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo (GANADOR)
- Alfonso González Lesca — Adulto
- Federico Heinrich — La Mujer de la Fila
- Pedro Fontaine — Los Renacidos
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
- Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero (GANADOR)
- Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila
- Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo
- Iván Fund — El Mensaje
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
- Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén (GANADOR)
- Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches
- Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83
- Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación
MEJOR FOTOGRAFÍA
- Martín Sapia — Gatillero (GANADOR)
- Gustavo Schiaffino — El Mensaje
- Javier Juliá — Belén
- Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila
MEJOR MONTAJE
- Andrés Pepe Estrada — Belén (GANADOR)
- Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila
- Iván Fund — El Mensaje
- Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación
MEJOR SONIDO
- Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero (GANADOR)
- Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila
- Leandro De Loredo — Belén
- Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
- Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila (GANADOR)
- Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación
- Marilina Bertoldi — Belén
- Mauro Mourelos — El Mensaje
MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
- Sebastián Orgambide — 27 Noches (GANADOR)
- Ana Cambre — Gatillero
- Micaela Saiegh — Belén
- Yamila Fontán — La Mujer de la Fila
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- Roberta Pesci — 27 Noches (GANADOR)
- Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila
- Constanza Balduzzi — Homo Argentum
- Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén
MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
- Mariángeles Capparelli — Gatillero (GANADOR)
- Dino Balanzino y Ángela Garacija — Belén
- Karina Comporino — La Mujer de la Fila
- Oscar Mulet — Homo Argentum
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