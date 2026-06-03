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Fabián Mazzei explica su ausencia junto a Araceli González en la obra de Adrián Suar

El actor aclaró que se encontraba trabajando en una producción para Disney, por lo que no pudo estar junto a la actriz en la presentación de "Sottovoce"

La asistencia de Araceli González a la obra "Sottovoce", protagonizada y producida por Adrián Suar, generó repercusiones por el acercamiento entre ambos después de años de distanciamiento. En ese contexto, la ausencia de Fabián Mazzei, actual pareja de la actriz, dio lugar a distintas versiones que circularon en las últimas horas.

Frente a las especulaciones, Mazzei decidió aclarar los motivos por los cuales no acompañó a González a la función realizada en el Teatro El Nacional. Según contó en diálogo con Mitre Live, el actor se encontraba cumpliendo compromisos laborales.

Embed - Fabián Mazzei habló tras su ausencia en el evento de Araceli González y Adrián Suar: “Gran movida”

"Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores. ¡Movida muy grande! Te mando un abrazo", dijo a manera de explicacción Mazzei.

La visita de Araceli González a la obra de Suar fue interpretada como un gesto de acercamiento entre ambos. La actriz asistió acompañada por sus hijos, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, este último, fruto de su relación con el productor.

Tras la función, los cuatro compartieron un encuentro en camarines y se fotografiaron juntos, una imagen que reflejó una nueva etapa en el vínculo familiar.

"Hay que evolucionar"

Antes de ingresar al teatro, González dialogó con la prensa y habló sobre el proceso que atravesó para reconstruir la relación con Suar.

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El actor rompió el silencio luego de que su falta en la función despertara todo tipo de especulaciones.

El actor rompió el silencio luego de que su falta en la función despertara todo tipo de especulaciones.

"Hay que evolucionar", resumió la actriz.

Además, reveló que el acercamiento comenzó hace aproximadamente cuatro meses y aseguró que actualmente atraviesan un momento de armonía familiar. También señaló que fue ella quien impulsó el reencuentro, motivada principalmente por el bienestar de su hijo Tomás.

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Mientras tanto, Mazzei continuará enfocado en sus compromisos profesionales, ya que el actor formará parte de una próxima producción de Disney protagonizada por Gabriel "Puma" Goity.

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