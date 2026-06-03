Fabián Mazzei explica su ausencia junto a Araceli González en la obra de Adrián Suar

La visita de Araceli González a la obra de Suar fue interpretada como un gesto de acercamiento entre ambos. La actriz asistió acompañada por sus hijos, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, este último, fruto de su relación con el productor.

Tras la función, los cuatro compartieron un encuentro en camarines y se fotografiaron juntos, una imagen que reflejó una nueva etapa en el vínculo familiar.

"Hay que evolucionar"

Antes de ingresar al teatro, González dialogó con la prensa y habló sobre el proceso que atravesó para reconstruir la relación con Suar.

fabian-mazzeil-araceli-gonzalez-adrian-suar El actor rompió el silencio luego de que su falta en la función despertara todo tipo de especulaciones.

"Hay que evolucionar", resumió la actriz.

Además, reveló que el acercamiento comenzó hace aproximadamente cuatro meses y aseguró que actualmente atraviesan un momento de armonía familiar. También señaló que fue ella quien impulsó el reencuentro, motivada principalmente por el bienestar de su hijo Tomás.

Mientras tanto, Mazzei continuará enfocado en sus compromisos profesionales, ya que el actor formará parte de una próxima producción de Disney protagonizada por Gabriel "Puma" Goity.