Djavan: "Quiero llegar a la gente con letras sencillas"

¿Qué podés o deseas contarnos de tu nuevo cd “Vesúvio”?

-Estoy feliz con “Vesúvio”, es un compacto que habla de la vida, el amor, la realidad en el mundo, la naturaleza, entre otras cuestiones siendo mi placa número 24. Ahora llega el tiempo de hacer notas, giras, y trabajar bastante. Es un disco pop apuntando a llegar con facilidad a la gente con letras sencillas y directas.

Uno de los aspectos más bonitos del compacto es la dupla con el charrúa Jorge Drexler ¿Cómo nació esa idea?

-Hace tiempo tenía las ganas e idea de hacer un tema en castellano. Así surgió la posibilidad de convocar y compartir una canción con Drexler, quien es un gran artista y me gusta como canta. Entonces, me puse en marcha y enseguida Jorge aceptó la propuesta con alegría y humildad y salió una dupla interesante.Así la canción -que se puede escuchar en portugués- ”Meu romance” es un bolero pop que tuvo una versión en español cuyo título es “Esplendor”.

Para tus fans de Argentina ¿Es factible que vengas a presentarte en nuestro país?

-Sería imposible no pasar por Bs As (responde con convicción el entrevistado) mientras se sonríe. Es una ciudad que adoro--con posterioridad a la entrevista ya se confirmó su concierto en Bs As el 13 de junio en el Gran Rex según está publicado en la web personal del músico--y tengo un cariño especial y siempre que hago mis giras paso por allí.

Hace unos meses atrás estuviste por aquí de turista...

(Risas) -Sí es verdad pasé por Buenos Aires para que mis hijos la conozcan dado que nunca habían ido. En mi caso, ya estuve muchas veces, por suerte siempre la paso muy bien en Bs As.

¿Existe la chance que alguna vez al igual que hiciste con Jorge Drexler cantés con algún artista argentino?

-Sí, tengo la idea de cantar con un músico argentino...

¿Podemos saber quién es?

-Lamentablemente no puedo decirte porque todavía ni él sabe del tema (risas). Por ejemplo, alguna vez, canté hace años con Fito Paéz y supo ser una gran experiencia y alegría.

En un reportaje reciente dijiste que no festejabas tu cumpleaños, que simplemente era un día más porque desde tu infancia siempre fue así. ¿Qué hay detrás de está decisión?

-De pequeño no se podía festejar el cumpleaños infelizmente porque no daba por razones económicos. Ahora con el paso del tiempo tengo esa costumbre, si bien igualmente mi mujery mi familia me festejan y la pasamos entre nosotros.

¿Cuánto tiempo te llevó la grabación del cd?

-El compacto lo grabé entre julio y agosto.

A Djavan para esta etapa musical lo acompañan algunos queridos y viejos conocidos como el guitarrista argentino Torcuato Mariano, los pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca y las incorporaciones del bajista Arthur de Palla y el baterista Felipe Alves.

Hoy es el día que Djavan cumple 70 años rodeado de afecto y éxito y un presente que lo ubica entre los grandes de Brasil. Parabéns Mestre Djavan!!.