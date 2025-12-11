La Sole responde a una acusación inesperada: "No sé qué flasheó"

En su planteo, Carbone describió el comportamiento como inapropiado y habló de un trato que, según su mirada, se prolongó durante cuatro meses. Dijo que optó por no hacerlo público antes para no perjudicar a González y que buscó evitar que el tema se transformara en un show mediático.

_NO ES VERDAD_, Soledad Pastorutti respondió con ironía los dichos de Vanesa Carbone en su contra

La respuesta de Pastorutti fue breve pero contundente. Sorprendida por el contenido del descargo, dijo: “No sé qué flasheó”, y explicó que no reconoce ninguna situación que coincida con lo planteado. Relató que se enteró del tema en su casa y que prefirió no profundizar porque no considera que haya hecho nada fuera de lugar.

Sostuvo que su familia no resultó afectada y que es importante no “dar entidad” a polémicas que, según ella, no se apoyan en hechos concretos. Aclaró que está enfocada en su carrera y que no quiere alimentar tensiones.

f638x638-204942_263109_5056 Carbone sostuvo que su familia atravesó momentos incómodos durante la participación de González.

Carbone aseguró haber padecido incomodidad y malestar, mientras Pastorutti asegura que lo sucedido no coincide con la realidad de las grabaciones.

Con ambas declaraciones ya públicas, todo indica que el cruce no continuará. Carbone dejó claro qué sintió durante el programa y Pastorutti expresó que no seguirá el tema.