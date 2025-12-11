La Sole responde a una acusación inesperada: "No sé qué flasheó"

La cantante Soledad Pastorutti respondió a las acusaciones de Vanesa Carbone, quien afirmó que su esposo, el músico Lucho González, recibió comentarios fuera de lugar durante La Voz Argentina.
El conflicto nació a partir del descargo de Vanesa Carbone, quien sostuvo que durante la participación de su esposo Lucho González en La Voz Argentina, la cantante Soledad Pastorutti habría tenido comentarios personales que no correspondían al rol de jurado. La actriz afirmó que esos momentos fueron constantes y que generaron incomodidad, incluso frente a su hija menor.
En su planteo, Carbone describió el comportamiento como inapropiado y habló de un trato que, según su mirada, se prolongó durante cuatro meses. Dijo que optó por no hacerlo público antes para no perjudicar a González y que buscó evitar que el tema se transformara en un show mediático.
La respuesta de Pastorutti fue breve pero contundente. Sorprendida por el contenido del descargo, dijo: “No sé qué flasheó”, y explicó que no reconoce ninguna situación que coincida con lo planteado. Relató que se enteró del tema en su casa y que prefirió no profundizar porque no considera que haya hecho nada fuera de lugar.
Sostuvo que su familia no resultó afectada y que es importante no “dar entidad” a polémicas que, según ella, no se apoyan en hechos concretos. Aclaró que está enfocada en su carrera y que no quiere alimentar tensiones.
Carbone aseguró haber padecido incomodidad y malestar, mientras Pastorutti asegura que lo sucedido no coincide con la realidad de las grabaciones.
Con ambas declaraciones ya públicas, todo indica que el cruce no continuará. Carbone dejó claro qué sintió durante el programa y Pastorutti expresó que no seguirá el tema.
