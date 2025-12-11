Espectáculos |

La coincidencia que unió a Luciana Salazar con el libertario Ramiro Marra

La mediática contó cómo fue el primer encuentro con el ex legislador y empresario. Un detalle de su infancia despertó sorpresa y abrió la puerta a un posible vínculo.

El reciente acercamiento entre Luciana Salazar y Ramiro Marra, ex legislador porteño y empresario vinculado al espacio libertario, generó curiosidad en el ambiente del espectáculo. La mediática compartió cómo fue la primera charla y qué detalle de su pasado hizo que ambos se reconocieran en medio de una salida, según mensajes difundidos por la periodista Paula Varela.

El encuentro ocurrió en un restaurante, donde Marra se acercó a saludarla. Allí notaron que compartían un recuerdo lejano de su niñez. Según los mensajes atribuidos a Salazar, ambos habían coincidido en actividades entre colegios de varones y mujeres. Ese dato encendió una conversación que, de acuerdo con ella, “le hizo la noche”.

720 (37)

Un cruce que vuelve al pasado

Salazar comentó que Marra le mencionó anécdotas de su vida que incluso ella tenía olvidadas. El gesto, según su versión, la tomó desprevenida y dio pie a una charla descontracturada. La artista explicó que no estaban en contacto, pero que al reconocerse surgió una familiaridad que la sorprendió.

Agregó que una persona vinculada al sector político ya le había sugerido conocer a Marra tiempo atrás. Ese detalle generó risas entre ambos, aunque evitó precisar quién fue ese intermediario. Tras el intercambio en redes, comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram, lo que alimentó las especulaciones.

video (10)

ADEMÁS: Naza Di Serio contó el drama que atravesó para obtener la licencia

La mediática aclaró que no se retiraron juntos del restaurante. Sin embargo, dejó abierta la puerta a un nuevo encuentro. Según sus mensajes, si Marra le propone una cita, la respuesta llegará por privado.

Por ahora, no hubo definiciones públicas de Marra acerca del intercambio. El vínculo, aunque incipiente, llamó la atención por sus orígenes inesperados y por la diferencia de ámbitos en los que cada uno se mueve. Habrá que ver si la charla casual da paso a un acercamiento más concreto o si queda como una anécdota que reavivó recuerdos de su infancia compartida.

