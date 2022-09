Dua Lipa deslumbró en su primer show en Buenos Aires

El show de una hora y media tuvo todo lo que su público esperaba: buena música, perfectas coreografías y la sensualidad y carisma que impuso la cantante en cada movimiento sobre el escenario.

Hay que darle la ciudadania argentina a Dua lipa -.mp4

Dua Lipa contó con una gran preponderancia del cuerpo de baile y coristas, y sólo la dejaron sola en el escenario en algunos pasajes.

"Buenas noches, Buenos Aires. Aquí comienza la fiesta", le dedicó la británica a sus seguidores durante el concierto, obteniendo el delirio de sus fanáticos.

Hubo tiempo para los éxitos Cool, Break My Heart, Boys Will Be Boys, Good in Bed y Levitating, especialmente este último tema con el que hizo delirar a sus fans y crear un magnetismo especial con sus movimientos.

"Estoy muy muy feliz de estar aquí. Gracias a todos, gracias por el amor, por el apoyo. Te quiero mucho, Argentina", remarcó la británica, ganándose el corazón de sus seguidores.

Esta noche, la cantante se volverá a presentar en el Campo Argentino de Polo, en el cierre de su gira 2022 por Argentina.