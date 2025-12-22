Evangelina Anderson habló sobre su relación con Ian Lucas y Martín Demichelis

La participante de "MasterChef Celebrity" brindó su testimonio a través de un mensaje de WhatsApp que leyó al aire la periodista Karina Iavícoli en el programa "Infama", en América TV y, además, se refirió al vínculo que mantiene con el youtuber Ian Lucas, su compañero de programa.

EVANGELINA ANDERSON SIN FILTRO SOBRE DEMICHELIS Y SU MISTERIOSA ESTRATEGIA CON IAN LUCAS

En el ciclo dominical de espectáculos que conduce Marcela Tauro, Karina Iavícoli introdujo el tema en la mesa de trabajo y aseguró que le escribió a la protagonista para confirmar o desmentir las noticias que estaban circulando “Siempre hay que chequear con los protagonistas. Oliver (Quiroz) trajo el dato y yo le escribí a Evangelina para consultarle”.

Según explicó la periodista, la respuesta de Evangelina Anderson fue tajante sobre una supuesta reconciliación con su ex Martín Demichelis. “‘¿Ehhhhhh? ¿Y eso? Ni loca volvería con Demichelis” leyó al aire Karina Iavícoli. La modelo y actriz también aclaró la que quizás, las versiones sobre la vuelta con su ex se debía a la difusión de una foto familiar que circuló los últimos días “Que estemos separados no significa que no podamos llevarnos bien por nuestros hijos. Tenemos tres” explicó.

image

Consultada sobre su vínculo con el youtuber Ian Lucas y el porqué de su distanciamiento en redes sociales con él “Le pregunté por qué se habían dejado de seguir y me dijo que fue algo acordado, en tono de broma, para ver si el tema se reactivaba. ‘"Ian es lo más" contó Karina Iavícoli.

Después de escuchar las declaraciones que leyó su compañera, Marcela Tauro -la conductora del programa- sumó su propia interpretación de los hechos y dio su opinión sobre la respuesta de Evangelina Anderson “Está blanqueando".